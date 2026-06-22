Dispositivo especial por Sant Joan en el área de Barcelona: 160 trabajadores y 70 vehículos para la limpieza de las playas

El Área Metorpolitana de Barcelona (AMB), en colaboración con los ocho ayuntamientos metropolitanos del litoral, tiene previsto desplegar dispositivo especial de limpieza intensiva de las playas para Sant Joan, que empezará a las 6 horas del 24 de junio y se prolongará hasta las 9.30 horas. "El objetivo de este horario intensivo y concentrado es que pueda celebrarse la verbena sin restricciones horarias y, al mismo tiempo, tener las playas en buenas condiciones a primera hora de la mañana del día siguiente", apunta la administración metropolitana en un comunicado. Durante la verbena de Sant Joan, la noche del 23 de junio, las playas de todo el territorio catalán se convierten en un punto de encuentro en el que cenar, beber, compartir tiempo con amigos y familiares y, en definitiva, festejar. En muchas ocasiones, sin embargo, el uso intensivo de la costa conlleva que una gran multitud de desperdicios se abandonen, lo que requiere de un operativo extraordinario para que los arenales puedan estar disponibles al público.

Así, en este dispositivo especial se desplegarán 160 trabajadores, tres camiones compactadores —dos todoterreno para vaciar papeleras semisoterradas y uno de refuerzo—, nueve cribadoras, tres quads y 29 vehículos 4x4. Seis de los vehículos 4x4 están dotados con equipos de agua a presión, que servirán para enfriar las posibles hogueras desde primera hora, para poder retirarlas con seguridad y rapidez, y para limpiar los equipamientos y el mobiliario. También habrá 15 contenedores auxiliares de 12 metros cúbicos para la recogida manual de residuos, 31 contenedores auxiliares de playa en los accesos, tres retroexcavadoras y un camión todoterreno con grúa.

El AMB ya ha protagonizado campañas de limpieza masiva en los últimos años para buscar que los arenales metropolitanos esten listos para el baño desde primera hora de la mañana del 24 de junio. Un reto mayúsculo si se tiene en cuenta que el área de Barcelona suma un total 42 kilómetros de playas que se extienden desde Castelldefels hasta Mongat —aunque en este municipio, debido a los efectos del cambio climático y a la presencia de purtos deportivos previos, los arenales han sufrido una regresión severa—. Unas costas que, además, cuentan con importantes zonas dunares que funcionan como un propulsor de la biodiversidad, tanto animal como vegetal, pero que, en el actual contexto de altas temperaturas, conviven con el riesgo de incendio que se deriva del uso de la pirotecnia por Sant Joan.

Además, se incrementará la limpieza manual en los tramos afectados por la regresión de los arenales. En este caso, las playas más afectadas son Badalona y Montgat. También se hará una limpieza 100% manual en las playas de los espacios naturales del delta del Llobregat. Además, cinco personas del equipo técnico del AMB estarán distribuidas por diferentes playas para coordinar todas estas tareas y hacer su seguimiento.

Imagen de archivo de un operativo de limpieza en una playa del área metropolitana de Barcelona. / PERE VIRGILI (AMB)

La limpieza nocturna se completará con el cribado de todas las playas y el vaciado de los contenedores. Después, se continuará "trabajando intensamente" durante las 48 horas posteriores en un servicio constante para acabar de retirar todos los residuos y restos de hogueras, y llevar a cabo las actuaciones de mantenimiento que sean necesarias. También se pasará el tractor con electroimán por todas las playas para retirar los posibles elementos metálicos que queden en la arena. En el caso de Barcelona, el ayuntamiento marca el fin de las celebraciones las 6 horas de la mañana del 24 de junio, la policía activará el desalojo de todo el litoral. A esa hora, la arena deberá quedar vacía para que los trabajadores municipales del servicio de limpieza puedan comenzar a trabajar en la zona

Llamamiento a la responsabilida

El AMB recuerda que está prohibido hacer hogueras en las playas con un triple objetivo: minimizar el riesgo de incendios forestales, evitar quemaduras y prevenir la presencia de residuos peligrosos, que, además, contaminan la arena de la playa. Las previsiones apuntan a temperaturas nocturnas muy altas, de entre 24 y 27 grados, durante toda la noche y la madrugada en la costa metropolitana debido a la ola de calor que azota ya a Catalunya. "Este episodio de calor, junto con la vegetación seca, hace aumentar el riesgo de incendio", explica la entidad. Por eso, el AMB pide que no se encienda fuego, aunque se trate de pequeñas hogueras, ni se tiren petardos en zonas de vegetación y pinares. De hecho, distintos municipios metropolitanos y catalanes han extremado precauciones para este Sant Joan, con más advertencias o nuevas medidas. Por ejemplo, Castelldefels ha prohibido por primera vez la instalación de puestos ambulantes de petardos en la ciudad.

También se recomienda depositar los residuos en bolsas y dejarlos en el contenedor de la playa o de la calle. Alba Barrera, técnica de playas del AMB, afirma que los residuos que se dejan en la arena pueden acabar en el mar, contaminar el ecosistema marino y poner en peligro la salud de los animales que viven en él, que a menudo confunden basura y plásticos con alimentos. El Área Metropolitana también remarca que está prohibido acampar en las playas, es decir, instalar tiendas de campaña, ya que impiden llevar a cabo las tareas de limpieza.