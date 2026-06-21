Sant Joan 2026 en Castelldefels: hoguera en la Muntanyeta y dispositivo de seguridad en la playa

El próximo martes 23 de junio, Castelldefels (Baix Llobregat) volverá a vivir uno de los eventos más emblemáticos del inicio del verano: la verbena de Sant Joan. El consistorio, a través de las concejalías de Gobernación y Protección Civil, y en colaboración con los Mossos d'Esquadra, activará un amplio dispositivo de seguridad con el objetivo de seguir reduciendo el número de incidentes. El dispositivo de vigilancia se reforzará este año en torno a la plaza de las Palmeres, como medida de respuesta a los graves incidentes que se produjeron el pasado año.

Repitiendo la experiencia del año pasado, se cerrarán los aparcamientos de las calles 9 y 11, sumándose al corte del paseo Marítimo entre la avenida República Argentina y el puente del Poal. El dispositivo policial contará con más de 200 agentes de la Policía Local, Mossos d'Esquadra y seguridad privada, e incluirá la presencia de la unidad de Policía Marítima y medios aéreos. También se instalará un servicio médico en la estación de Castelldefels Platja (Baixador).

La Policía Local contará con el apoyo de una unidad canina especializada en la detección de drogas y sustancias psicotrópicas, reforzando los controles de alcoholemia para prevenir accidentes de tráfico. Como en años anteriores, se instalará un Punto Lila en la avenida de los Banys con paseo Marítim, desde las 22 horas a las 2 horas, para ofrecer información y acompañamiento en la prevención de violencias machistas y LGTBI-fóbicas. Además, se reactivará la iniciativa de las 'Rutas Seguras', que conectarán la zona de ocio con las dos estaciones de Renfe de la ciudad.

El Ayuntamiento de Castelldefels recuerda que no se permite hacer hogueras en todo el municipio y que la única excepción es la hoguera institucional en el parque de la Muntanyeta, dentro del acto de la Flama del Canigó, con todas las medidas de seguridad. "Recordemos también que en la playa está prohibido encender fuego, ya que es un espacio natural que debemos proteger entre todos", apunta el consistorio. Además, de acuerdo con la normativa de prevención de incendios, no puede utilizarse pirotecnia en terrenos forestales, ni a menos de 500 metros. Fuera de estas zonas, se puede hacer uso de la pirotecnia "de forma responsable", respetando las normas de seguridad y convivencia.

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Afectaciones al tráfico y limpieza de la playa

El tráfico se cortará en el paseo Marítimo entre las 21 horas del martes 23 y las 10 horas del miércoles 24 de junio, en el tramo situado entre la calle Ecuador y el pasaje de la Penyeta Roja (ver plano de la afectación). También se verán afectados los puentes de la avenida Eucaliptus y Cova Fumada. El aparcamiento de la calle México permanecerá cerrado desde el lunes 22 hasta el miércoles 24 a las 10 horas. Los residentes con parking en la zona restringida podrán acceder con autorización. Los trabajos de limpieza de la playa empezarán a las 6.30 horas del miércoles 24, con presencia policial para facilitar el desalojo y garantizar la eficiencia del servicio.