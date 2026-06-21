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El calor empuja a vecinos de Barcelona a buscar refugio en las piscinas: “Es extraordinario venir a refrescarse”

Cristina, una usuaria habitual, considera un “privilegio” vivir a solo cinco minutos del ‘lago’ de Can Dragó

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El 'lago' de Can Dragó se llena en la ola de calor

El 'lago' de Can Dragó se llena en la ola de calor

El 'lago' de Can Dragó se llena en la ola de calor. / ACN

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Blanca Blay / ACN

Barcelona
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El calor de este domingo empuja a muchos vecinos de Barcelona a buscar refugio en las piscinas. Una de las más concurridas es el ‘lago’ de Can Dragó, una piscina gigante junto a la Meridiana, en el barrio de Porta, en Nou Barris. Las ganas de refrescarse han llevado a algunos vecinos del barrio a descubrir por primera vez el espacio, como es el caso de Marcos y Toñi, que han preferido ir a primera hora y marcharse a media mañana para evitar el calor más intenso. "Nos ha gustado, está muy bien", han explicado a la ACN. En cambio, Francisco o Cristina ya son habituales de Can Dragó. Él acude cada día un rato y considera que "es extraordinario venir a refrescarse". Cristina comparte esa opinión y admite que es un "privilegio" vivir en el barrio, a solo cinco minutos.

La piscina de Can Dragó

La piscina de Can Dragó / ACN / Blanca Blay

A media mañana de este domingo había bastante gente haciendo cola para acceder al recinto, con un aforo máximo de 2.500 personas, y se prevé que a lo largo del día siga entrando público. Es uno de los refugios para muchos vecinos, especialmente de Nou Barris y Sant Andreu, y la mayoría acude con niños aprovechando que es una zona espaciosa y con vigilancia del servicio de socorrismo. Además, hay zonas de descanso a la sombra con tumbonas y sombrillas, pero también taquillas y una zona de césped con mesas y sombra donde se puede comer.

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La piscina exterior abrió el 6 de junio y se puede acceder cada día de 10.30 a 19.00 horas. Muchos son vecinos del barrio y tienen abono, mientras que otros optan por ir a pasar la mañana o la tarde y pagar una entrada puntual, que ronda los 10 euros en el caso de la entrada general y cuenta con precios inferiores para los más pequeños y jóvenes, así como para personas mayores y jubiladas.

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