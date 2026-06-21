Ola de calor
El calor empuja a vecinos de Barcelona a buscar refugio en las piscinas: “Es extraordinario venir a refrescarse”
Cristina, una usuaria habitual, considera un “privilegio” vivir a solo cinco minutos del ‘lago’ de Can Dragó
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Blanca Blay / ACN
El calor de este domingo empuja a muchos vecinos de Barcelona a buscar refugio en las piscinas. Una de las más concurridas es el ‘lago’ de Can Dragó, una piscina gigante junto a la Meridiana, en el barrio de Porta, en Nou Barris. Las ganas de refrescarse han llevado a algunos vecinos del barrio a descubrir por primera vez el espacio, como es el caso de Marcos y Toñi, que han preferido ir a primera hora y marcharse a media mañana para evitar el calor más intenso. "Nos ha gustado, está muy bien", han explicado a la ACN. En cambio, Francisco o Cristina ya son habituales de Can Dragó. Él acude cada día un rato y considera que "es extraordinario venir a refrescarse". Cristina comparte esa opinión y admite que es un "privilegio" vivir en el barrio, a solo cinco minutos.
A media mañana de este domingo había bastante gente haciendo cola para acceder al recinto, con un aforo máximo de 2.500 personas, y se prevé que a lo largo del día siga entrando público. Es uno de los refugios para muchos vecinos, especialmente de Nou Barris y Sant Andreu, y la mayoría acude con niños aprovechando que es una zona espaciosa y con vigilancia del servicio de socorrismo. Además, hay zonas de descanso a la sombra con tumbonas y sombrillas, pero también taquillas y una zona de césped con mesas y sombra donde se puede comer.
La piscina exterior abrió el 6 de junio y se puede acceder cada día de 10.30 a 19.00 horas. Muchos son vecinos del barrio y tienen abono, mientras que otros optan por ir a pasar la mañana o la tarde y pagar una entrada puntual, que ronda los 10 euros en el caso de la entrada general y cuenta con precios inferiores para los más pequeños y jóvenes, así como para personas mayores y jubiladas.
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