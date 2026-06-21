De la antigua torre de señales al bombardeo de Barcelona y la represión política: la nueva exposición del Castillo de Montjuïc

Entre los elementos de Barcelona que visitan más los turistas que los barceloneses, uno destaca por su posición privilegiada, que le permite observar la ciudad desde lo alto de la montaña. Es el Castillo de Montjuïc, que ha renovado la exposición permanente de su centro de interpretación. Una reforma impulsada por el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) que ha contado como comisarios con Josep Maria Vila, arqueólogo e historiador, y Ricard Conesa, historiador.

El pasado viernes, entre los primeros visitantes de la mañana, ambos explicaro su labor a este diario. No se conocían hasta que recibieron el encargo conjunto, y se han complementado para ampliar y mejorar la exposición previa. Dejan como legado siete espacios en los que, dicen, han tratado de explicar el castillo y su contexto, espacial, histórico, social, político. Es una historia de 10 siglos, que se concentra, sobre todo, en los últimos 300 años.

Conesa y Vila observan la maqueta del Castillo de Montjuïc, parte de la exposición permanente.. / JORDI OTIX

La parte antigua y la contemporánea

“Yo ya estaba trabajando aquí, desde el plan director. He llevado todas las excavaciones arqueológicas que se han hecho en el castillo desde 2009. Esto lo encontré yo”, dice Vila con una sonrisa, señalando un tramo de baluarte que se ve en la segunda sala. En la séptima sala hay otro tramo que también brotó gracias a las excavaciones. Ambos hallazgos comparten espacio, en un total de siete salas, con fotografías, carteles con líneas históricas y sonidos, música, vinculados con la historia de esta parte de Barcelona.

A Vila le ha correspondido ocuparse de la “la parte más antigua, más de exploración constructiva del castillo”. Hay mapas y explicaciones que dan fe de la evolución arquitectónica de la zona. A Conesa, le ha tocado la parte más contemporánea: ha aportado su visión como especialista en la parte social, la más vinculada a políticas de memoria vinculadas con la ciudad, que en el castillo tienen mucho peso: cuando, en el siglo XIX, los movimientos sociales revolucionarios, republicanos, obreristas, anarquistas, cogieron peso, muchos de sus integrantes fueron encerrados y torturados aquí. Muy a menudo, fueron castigados de forma arbitraria, sin ser responsables de delitos concretos. En varios casos hubo protestas internacionales, como sucedió en 1909, con el fusilamiento de Francesc Ferrer i Guàrdia, chivo expiatorio de la represión generada durante la Setmana Tràgica.

La puerta de una celda como símbolo del paper relevante que el castillo tuvo en la represión política de los barceloneses. / JORDI OTIX

Anarquistas, religiosos y Companys

También estuvieron presos algunos activistas por la independencia de colonias españolas, en concreto, filipinos. Al principio de la Guerra Civil, los encerrados fueron partidarios del bando nacional, gente de derechas, religiosos. El emblema de la represión del castillo es, sin duda, Lluís Companys, ejecutado en el castillo tras ser detenido en Francia gracias a la colaboración de la Alemania nazi, y devuelto a España, después de que renunciara a irse a América para no abandonar a su hijo, Lluïset, víctima de una enfermedad mental, del que se había perdido la pista en suelo francés.

Conesa es miembro del Observatorio Europeo de Memorias, que trabaja habitualmente en proyectos del ICUB. Vila ha participado, por ejemplo, en el análisis de las tumbas del Monasterio de Pedralbes. Un centro de interpretación, concreta Vila, es algo que explica un lugar, que explica cosas que ha pasado en él, su contexto. Antes, dicen, había una exposición permanente con cuatro espacios, que se hizo en 2015. Era algo más bien básico. “Había más temas de armamento”, recuerda Conesa.

Vila y Conesa, historiador, en el castillo con la ciudad de Barcelona al fondo, este viernes. / Jordi Otix

“Estuvimos de acuerdo en que no queríamos explicar las guerras, las batallitas, más allá de lo imprescindible. Aunque no puedes explicar el castillo sin hablar de la Guerra dels Segadors, pero no tienes por qué centrarte solo en eso”, dice Vila. Recibieron el encargo a finales de 2024. A finales de abril, la exposición abrió sus puertas. “Queríamos una nueva narración sobre el castillo. Faltaba una visión profunda de los aspectos sociales y populares, y de la relación entre la ciudad y la montaña en el siglo XIX y el XX. Como los bombardeos, que antes se trataron con piezas muy pequeñas, en el anterior centro. Hemos empleado dibujos, planos, música popular”, relata Conesa. Cuando se pasea por la exposición se escuchan canciones revolucionarias del siglo XIX, “lo que se intentaba combatir”.

El origen y la evolución

La única construcción que podía verse en la cima de la montaña de Montjuïc hasta mediados del siglo XVII era una torre de señales con la que se avisaba a la ciudad de los barcos que estaban llegando, con un sistema de velas durante el día y de fuego durante la noche, que permitía precisar todo tipo de detalles a los que la observaban desde la ciudad: si venían corsarios, si una nave se incendiaba, si la nave que se incendiaba era militar o de comercio.

La torre está documentada por primera vez hace casi mil años, en 1073. En el siglo XV se le añadió una vivienda para simplificar la observación e intentar evitar que los que se subían a esa estructura murieran como lo hicieron varios: alcanzados por un rayo. La torre se convirtió en una imagen clave del ‘skyline’ barcelonés, y aparecía en todo tipo de cuadros y postales. Incluso cuando ya no existía.

Ilustración en la que aparece la torre de señales que se avisaba a la ciudad de los barcos que llegaban y que fue la primera construcción que hubo en la cima de Montjuïc. En el siglo XI ya había sido erigida. / JORDI OTIX

El fortín

Hasta 1640 no había en ese punto de Montjuïc actividad militar. Ese año, antes de la Guerra dels Segadors, la ciudad erigió allí un fortín para defenderla, una construcción relativamente precaria que fue protagonista en la Batalla de Montjuïc, de 1641. La batalla enfrentó a tropas catalanas apoyadas por efectivos franceses con las del rey Felipe IV de Castilla. Ganaron las primeras. Es la última contienda en la que los barceloneses ganaron algo en ese punto

Porque después, ya bajo dominio borbónico, el castillo, que llegó a lo que sería su forma actual a partir de 1753, con la reforma del arquitecto Juan Martín Cermeño, se convirtió en emblema de la represión: desde allí se bombardeó tres veces la ciudad, y allí fueron encarcelados, torturados, o ambas cosas, revolucionaros, anarquistas y obreristas de Barcelona durante el siglo XIX y parte del XX.

Las siete salas

La exposición tiene siete espacios, que abordan el paso del tiempo en la montaña desde el Montjuïc más antiguo, con presencia humana documentada desde el 5.500 y el 2200 AC, y el cementerio judío, hoy prácticamente indetectable, a la piedra de Montjuïc, con la que se hizo gran parte del Eixample, entre otras muchas construcciones. También se explica con detalle lo relevante que fue la torre de señales, “torre del farell”, lo llama Vila, así como el fortín; la construcción del castillo y cómo se convirtió en un punto relevante de la represión sobre los propios barceloneses, si bien, recalca Conesa, la Ciutadella fue el principal centro de ese control militar sobre la ciudadanía hasta su demolición, en 1868.

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Una de las siete salas que abordan el paso del tiempo en la montaña de Montjuïc. / JORDI OTIX

Tienen protagonismo, asimismo, los tres bombardeos de Barcelona desde el castillo, que tuvieron lugar en 1842, 1843 y 1856, instados por el Gobierno español con el objetivo de escarmentar y atemorizar a la población para que no se rebelase, especialmente la clase obrera. Y se explican los atentados anarquistas -contra el general Martínez Campos, en septiembre de 1893, el de la bomba del Liceu, que causó 22 muertos dos meses después y el de la calle de Canvis Nous, en 1896- y la persecución que tuvo lugar a continuación, como en el caso de la Setmana Tràgica, en 1909. Si es cierto que los barceloneses todavía suben poco a Montjuïc, la exposición permanente del castillo es un motivo para reparar ese olvido.