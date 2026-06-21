Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorConductores mayoresTarragonaKéfirPedro SánchezSeguridad SocialIncendiosGuerra IránZapateroCoeficiente intelectual
instagramlinkedin

Siniestro

Un incendio en El Prat arrasa dos barracas en el antiguo cauce del río Llobregat

Los bomberos han recibido aviso del percance a las 03:55 horas de esta pasada madrugada y han enviado tres dotaciones al lugar de los hechos

Un incendio calcina un coche en Salou y causa daños en un paseo

Los bomberos extinguiendo el fuego que ha quemado unas barracas en El Prat de Llobregat.

Los bomberos extinguiendo el fuego que ha quemado unas barracas en El Prat de Llobregat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los bomberos han extinguido un incendio que ha arrasado dos barracas esta pasada noche en El Prat de Llobregat. El fuego se ha declarado esta madrugada en unas chabolas montadas cerca del antiguo cauce del río Llobregat.

El aviso por el siniestro se ha recibido a las 03:55 horas. Agentes de los Bombers de la Generalitat y los Bomberos de Barcelona han actuado conjuntamente para apagar las llamas.

Noticias relacionadas

Una vez sofocado el fuego, los equipos han revisado la zona con cámara técnica para descartar que se mantuvieran puntos calientes que pudieran reavivar el incendio. Los Bombers de la Generalitat han enviado tres dotaciones al lugar de los hechos.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
  2. Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
  3. Barcelona obliga a retirar los rótulos de una bodega histórica de la Barceloneta para cumplir la norma
  4. Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
  5. Los Mossos comienzan el macrodesahucio de 58 pisos ocupados en La Mina desalojando a tres familias
  6. Enrique Tomás protagoniza la primera apertura gastronómica en la Estación de Sants de Barcelona desde que se iniciaron sus obras
  7. Estos son los requisitos para obtener la actual Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
  8. El Govern trabaja en la conversión del cuartel de la Guardia Civil de Sabadell en dependencias del Hospital Parc Taulí para 4.000 personas

Un incendio en El Prat arrasa dos barracas en el antiguo cauce del río Llobregat

Detenido un ladrón en Barcelona que robaba móviles a mujeres mediante el método del tirón en una estación de metro

Detenido un ladrón en Barcelona que robaba móviles a mujeres mediante el método del tirón en una estación de metro

Sant Joan 2026 en Mataró: listado de verbenas y afectaciones al tráfico

Sant Joan 2026 en Mataró: listado de verbenas y afectaciones al tráfico

Sant Joan 2026 en Castelldefels: hoguera en la Muntanyeta y dispositivo de seguridad en la playa

Sant Joan 2026 en Castelldefels: hoguera en la Muntanyeta y dispositivo de seguridad en la playa

Barcelona inicia la construcción de un nuevo parque entre las calles Lepant y Padilla

Barcelona inicia la construcción de un nuevo parque entre las calles Lepant y Padilla

Barcelona estrenará las cámaras de vigilancia en los accesos a la playas céntricas durante la verbena de Sant Joan de 2026

Barcelona empieza a restaurar el Umbracle de la Ciutadella para que recupere su aspecto original

Barcelona empieza a restaurar el Umbracle de la Ciutadella para que recupere su aspecto original

Oriol Nolis, periodista y director de La 2Cat: “Durante estos nueve meses de vida, a La 2Cat le pongo un notable alto”

Oriol Nolis, periodista y director de La 2Cat: “Durante estos nueve meses de vida, a La 2Cat le pongo un notable alto”