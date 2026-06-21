Siniestro
Un incendio en El Prat arrasa dos barracas en el antiguo cauce del río Llobregat
Los bomberos han recibido aviso del percance a las 03:55 horas de esta pasada madrugada y han enviado tres dotaciones al lugar de los hechos
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Los bomberos han extinguido un incendio que ha arrasado dos barracas esta pasada noche en El Prat de Llobregat. El fuego se ha declarado esta madrugada en unas chabolas montadas cerca del antiguo cauce del río Llobregat.
El aviso por el siniestro se ha recibido a las 03:55 horas. Agentes de los Bombers de la Generalitat y los Bomberos de Barcelona han actuado conjuntamente para apagar las llamas.
Una vez sofocado el fuego, los equipos han revisado la zona con cámara técnica para descartar que se mantuvieran puntos calientes que pudieran reavivar el incendio. Los Bombers de la Generalitat han enviado tres dotaciones al lugar de los hechos.
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