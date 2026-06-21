El extraordinario parecido que une la cruz de la Sagrada Família con un cementerio del Solsonès, obra de un discípulo de Gaudí

La bendición de la Torre de Jesús y de su cruz en la Sagrada Família por parte del Papa León XIV, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí i Cornet, ha situado de nuevo el templo barcelonés en la primera plana mundial. Pero los solsonenses no necesitan hacer tantos kilómetros para contemplar la esencia de aquella misma arquitectura simbólica: en el cementerio modernista de Olius pueden encontrar una réplica espiritual y formal del alma de la torre.

Se trata de un conjunto excepcional que a menudo pasa desapercibido, pero que establece un diálogo directo con la Sagrada Família a través del lenguaje arquitectónico de Gaudí y de sus discípulos, tal como recuerdan los técnicos del Museu de Solsona. El elemento más visible de esta conexión es la aguja de la capilla del cementerio, cuyo perfil y coronamiento recuerdan de manera sorprendente a los de la basílica barcelonesa.

El cementerio modernista de Olius, inaugurado en 1916, fue proyectado por Bernardí Martorell, arquitecto diocesano del Solsonès y discípulo de Antoni Gaudí. Esta relación directa con el maestro del modernismo es clave para entender una obra que traslada al territorio rural los principios estéticos y simbólicos de una de las arquitecturas más influyentes del mundo.

Clara influencia

Según han explicado desde el Museu de Solsona, elementos como los arcos parabólicos o la aguja rematada con una cruz tridimensional evidencian una clara influencia gaudiniana. Esta huella no se limita a las formas, sino que se manifiesta sobre todo en la concepción global del proyecto: una arquitectura que se inspira en la naturaleza y dialoga con ella de manera constante.

Martorell adapta el recinto a la orografía del terreno e integra las rocas y la vegetación en el proyecto arquitectónico, convirtiendo el paisaje en parte esencial de la obra. El resultado es un espacio donde los elementos naturales no son decorativos, sino estructurales y simbólicos.

El conjunto articula un discurso profundamente simbólico en el que las encinas y los cipreses, entendidos como alegorías de la vida, ascienden hacia el cielo entre el roquedal que evoca la muerte, tal como apuntan desde el museo. Esta tensión entre vida y muerte, entre ascenso y caída, estructura toda la narrativa del cementerio y lo convierte en una obra de una gran fuerza poética.

Construido con mampostería de piedra caliza picada entre 1915 y 1916, el cementerio de Olius es un ejemplo de arquitectura modernista aplicada al paisaje funerario. Su originalidad, la coherencia del diseño y el buen estado de conservación lo convierten en un testimonio privilegiado de la difusión del legado de Gaudí a través de Bernardí Martorell.

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En un momento en que la Sagrada Família vuelve a centrar la atención internacional, Olius recuerda que el eco del genio modernista también resuena en silencio, piedra a piedra, en el corazón del Solsonès.