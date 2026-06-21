Arquitectura
El extraordinario parecido que une la cruz de la Sagrada Família con un cementerio del Solsonès, obra de un discípulo de Gaudí
Bernadí Martorell, formado con el genio modernista, proyectó el camposanto de Olius y diseñó una aguja para la capilla que recuerda el coronamiento de la basílica barcelonesa, recién bendecido por el Papa
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Miquel Spa
La bendición de la Torre de Jesús y de su cruz en la Sagrada Família por parte del Papa León XIV, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí i Cornet, ha situado de nuevo el templo barcelonés en la primera plana mundial. Pero los solsonenses no necesitan hacer tantos kilómetros para contemplar la esencia de aquella misma arquitectura simbólica: en el cementerio modernista de Olius pueden encontrar una réplica espiritual y formal del alma de la torre.
Se trata de un conjunto excepcional que a menudo pasa desapercibido, pero que establece un diálogo directo con la Sagrada Família a través del lenguaje arquitectónico de Gaudí y de sus discípulos, tal como recuerdan los técnicos del Museu de Solsona. El elemento más visible de esta conexión es la aguja de la capilla del cementerio, cuyo perfil y coronamiento recuerdan de manera sorprendente a los de la basílica barcelonesa.
El cementerio modernista de Olius, inaugurado en 1916, fue proyectado por Bernardí Martorell, arquitecto diocesano del Solsonès y discípulo de Antoni Gaudí. Esta relación directa con el maestro del modernismo es clave para entender una obra que traslada al territorio rural los principios estéticos y simbólicos de una de las arquitecturas más influyentes del mundo.
Clara influencia
Según han explicado desde el Museu de Solsona, elementos como los arcos parabólicos o la aguja rematada con una cruz tridimensional evidencian una clara influencia gaudiniana. Esta huella no se limita a las formas, sino que se manifiesta sobre todo en la concepción global del proyecto: una arquitectura que se inspira en la naturaleza y dialoga con ella de manera constante.
Martorell adapta el recinto a la orografía del terreno e integra las rocas y la vegetación en el proyecto arquitectónico, convirtiendo el paisaje en parte esencial de la obra. El resultado es un espacio donde los elementos naturales no son decorativos, sino estructurales y simbólicos.
El conjunto articula un discurso profundamente simbólico en el que las encinas y los cipreses, entendidos como alegorías de la vida, ascienden hacia el cielo entre el roquedal que evoca la muerte, tal como apuntan desde el museo. Esta tensión entre vida y muerte, entre ascenso y caída, estructura toda la narrativa del cementerio y lo convierte en una obra de una gran fuerza poética.
Construido con mampostería de piedra caliza picada entre 1915 y 1916, el cementerio de Olius es un ejemplo de arquitectura modernista aplicada al paisaje funerario. Su originalidad, la coherencia del diseño y el buen estado de conservación lo convierten en un testimonio privilegiado de la difusión del legado de Gaudí a través de Bernardí Martorell.
En un momento en que la Sagrada Família vuelve a centrar la atención internacional, Olius recuerda que el eco del genio modernista también resuena en silencio, piedra a piedra, en el corazón del Solsonès.
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