Los Mossos detienen a un hombre acusado de robar más de una treintena de móviles en el Sónar

Los Mossos d'Esquadra detuvieron durante la pasada madrugada a un hombre como presunto autor del robo de 34 teléfonos móviles en el marco del festival Sónar, que se celebraba en el recinto de Fira Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat.

Interceptado en una salida

Diversos agentes participaban en un dispositivo de seguridad cuando, entre las tres y las cuatro y media de la madrugada, varias personas informaron de que les habían sustraído el teléfono móvil en las inmediaciones de uno de los escenarios principales.

Los efectivos se situaron estratégicamente en una de las salidas del recinto, donde observaron a un hombre que procedía de la zona en la que se habían localizado algunas de las fundas de los dispositivos robados.

Al interceptarlo y practicarle un registro, alrededor de las cinco y media de la madrugada, los agentes comprobaron que llevaba más de una treintena de teléfonos móviles ocultos en los pantalones.

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Según han informado los Mossos, varios de los móviles sustraídos ya han podido ser devueltos a sus propietarios.