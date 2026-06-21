Detenido un ladrón en Barcelona que robaba móviles a mujeres mediante el método del tirón en una estación de metro

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 29 años al que acusa de ser el presunto autor de ocho robos violentos de teléfonos móviles de alta gama en la estación de metro de Badal, en la Línea 5 de la red de transporte de Barcelona. El cuerpo lo acusa de haber cometido los hurtos con la modalidad del tirón entre mayo y junio, siempre en la misma franja horaria y seleccionando siempre a mujeres como víctimas. El valor del botín que acumuló asciende a unos 8.000 euros.

La policía explica que usaba el método del carrusel: el detenido iniciaba la marcha en una estación y bajaba del comboy en otra, se dirigía al otro andén para hacer un cambio de sentido y continuaba en dirección contraria, sin salir a la calle y siguiendo a la búsqueda de susceptibles víctimas. El arresto se practicó el 18 de junio, a primera hora de la mañana, cuando los mossos desplegaron un dispositivo para encontrar al sospechoso en el entorno de la parada donde actuaba. Los agentes de la unidad de investigación del área regional del transporte urbano lo localizaron justo después de que hiciera una tentativa de robo.

Los Mossos d'Esquadra comenzaron a investigar después de que detectaran un inusual incremento de robos violentos de móviles en Badal, sobre todo perpetrados por la modalidad del tirón. Con las pesquisas, los policías descubrieron que se trataba de una única persona que era muy activa cometiendo ese tipo de robo. Según los agentes, el acusado escogía a una potencial presa dentro del tren, esperaba cerca de ella hasta llegar a la estación de Badal y, una vez que se abrían las puertas, aprovechaba un momento de distracción para sustraer el teléfono móvil de las manos de la víctima. A continuación, se daba a la fuga.

Antecedentes policiales

El arrestado acumula ocho detenciones previas. Los Mossos d'Esquadra aseguran que el método del carrusel es usado habitualmente por delincuentes de pequeños hurtos para captar a víctimas.

La policía explica que las denuncias de las víctimas -con detalles sobre el incidente y la descripción del autor- y las imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en los trenes y las estaciones fueron clave para identificar y detener al autor. El supuesto ladrón pasó a disposición judicial este sábado.

Noticias relacionadas

Los Mossos destacan que, entre enero y mayo, se han registrado casi un 38% menos de delitos en el sistema ferroviario de Barcelona en comparación con 2025. El descenso acumulado ha supuesto una caída del 69% de los delitos desde 2019. Añade que el patrullaje policial en la red de metro y Rodalies se ha incrementado un 60% respecto al año pasado.