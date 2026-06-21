Convocatoria animalista
Una concentración en Barcelona exige regular el nivel de ruido de los petardos en la verbena de Sant Joan
AnimaNaturalis reclama al ayuntamiento que establezca zonas libres de pirotecnia y que busque alternativas, como espectáculos de drones, luz láser o cohetes de bajo impacto acústico
Municipios catalanes refuerzan las precauciones por Sant Joan ante el riesgo de incendio y las altas temperaturas
Una treintena de personas se ha concentrado este domingo en la plaza Sant Jaume, en Barcelona, para exigir que se regule el uso de pirotecnia en las celebraciones de Sant Joan en la capital catalana, de manera que se limite el ruido y se evite así el sufrimiento de mascotas y colectivos vulnerables como los autistas.
Convocados por la organización animalista AnimaNaturalis, los manifestantes han enarbolado carteles con lemas como "Sin pirotecnia" o "Menos ruido, más empatía". También han lanzado eslóganes como "Menos pólvora, más conciencia" y "Queremos un Sant Joan sin pirotecnia". En concreto, la entidad reclama al Ayuntamiento de Barcelona que establezca zonas libres de detonaciones o que promueva alternativas como espectáculos de drones, luz láser o pirotecnia de bajo impacto acústico.
Según ha denunciado AnimaNaturalis, el uso masivo e incontrolado de petardos y cohetes en calles, playas y parques de la ciudad genera cada año "un impacto documentado sobre animales domésticos y silvestres, menores con trastornos del espectro autista, personas con hipersensibilidad acústica, ancianos con alzhéimer y pacientes con enfermedades graves".
Causa de estrés
"Para los animales, los ruidos fuertes son señales de peligro y estrés", ha destacado Patricia Garcia, portavoz de AnimaNaturalis en Barcelona. "Ninguna fiesta debería ensuciarse con el sufrimiento de nadie", ha insistido.
La entidad animalista afirma que los petardos y cohetes pueden superar los 150 decibelios. Es un dato muy por encima del umbral de 90 decibelios, a partir del cual el ruido puede causar daño auditivo permanente.
En animales, esa magnitud sonora "provoca temblores, taquicardia, intentos de huida con riesgo de accidente de tráfico y, en el caso de las aves silvestres, abandono de nidos y muertes por colisión".
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