Espacio público
Barcelona inicia la construcción de un nuevo parque entre las calles Lepant y Padilla
La futura zona verde, sobre un terreno de 2.995 metros cuadrados, recupera el trazado del antiguo torrente de Lligalbé y se prevé finalizar en unos ocho meses
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El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado los trabajos en un área de 2.995 metros cuadrados del distrito de Horta-Guinardó para crear un parque entre las calles de Lepant y Padilla, que recupera el trazado del antiguo torrente de Lligalbé. La futura zona verde tendrá zonas de estancia, protegerá piezas patrimoniales e incorporará unos 1.450 metros cuadrados de vegetación, un circuito de salud de 195 metros cuadrados, mobiliario urbano y un sistema de drenaje sostenible.
Las obras durarán ocho meses y costarán 969.000 euros al consistorio. El nuevo espacio ajardinado integrará el pasaje de Sant Pere, con un recorrido longitudinal que rescata la configuración del torrente de Lligalbé, ligado a una masía del siglo XII.
El parque mezclará arbolado, arbustos, plantas y gramíneas. Se incorporarán más de una treintena de especies nuevas al arbolado existente, que se preservará. A su vez, se restaurará una fuente y se instalará alumbrado con luces led y una decena de farolas.
El proyecto contempla conservar un muro de piedra que formaba parte del Camí de la Llengua, una antigua vía rural del Baix Guinardó. También se mantendrá una piedra que, a modo de hito, marcaba a ras de suelo el giro para los carros que torcían hacia el torrente de Lligalbé.
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