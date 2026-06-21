Barcelona inicia la construcción de un nuevo parque entre las calles Lepant y Padilla

El Ayuntamiento de Barcelona ha comenzado los trabajos en un área de 2.995 metros cuadrados del distrito de Horta-Guinardó para crear un parque entre las calles de Lepant y Padilla, que recupera el trazado del antiguo torrente de Lligalbé. La futura zona verde tendrá zonas de estancia, protegerá piezas patrimoniales e incorporará unos 1.450 metros cuadrados de vegetación, un circuito de salud de 195 metros cuadrados, mobiliario urbano y un sistema de drenaje sostenible.

Las obras durarán ocho meses y costarán 969.000 euros al consistorio. El nuevo espacio ajardinado integrará el pasaje de Sant Pere, con un recorrido longitudinal que rescata la configuración del torrente de Lligalbé, ligado a una masía del siglo XII.

El parque mezclará arbolado, arbustos, plantas y gramíneas. Se incorporarán más de una treintena de especies nuevas al arbolado existente, que se preservará. A su vez, se restaurará una fuente y se instalará alumbrado con luces led y una decena de farolas.

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El proyecto contempla conservar un muro de piedra que formaba parte del Camí de la Llengua, una antigua vía rural del Baix Guinardó. También se mantendrá una piedra que, a modo de hito, marcaba a ras de suelo el giro para los carros que torcían hacia el torrente de Lligalbé.