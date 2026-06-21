Construido en 1883
Barcelona empieza a restaurar el Umbracle de la Ciutadella para que recupere su aspecto original
La reforma del histórico recinto situado dentro del parque durará un año y costará 2,3 millones de euros al ayuntamiento
Barcelona licita la construcción del nuevo acceso al parque de la Ciutadella a través del Zoo
Las obras para rehabilitar el Umbracle del parque de la Ciutadella, en Barcelona, han comenzado esta semana, con el objetivo de que el edificio construido en 1883 recobre su apariencia original. Concebido por el arquitecto Josep Fontseré, la remodelación del histórico recinto repleto de plantas procedentes de todo el planeta costará 2,3 millones de euros.
El ayuntamiento explica que se restaurarán las fachadas y sus perímetros, los accesos y los caminos interiores de la construcción. Además, se revisarán los elementos estructurales y de cierre del techo.
El consistorio comenta que, con la puesta al día, se pretende que el Umbracle se transforme en un “espacio de divulgación científica abierto a la ciudadanía”. El inmueble está catalogado como bien cultural de interés local y forma parte del eje patrimonial del proyecto de la Ciutadella del Coneixement, que concita una inversión de 433 millones de euros para edificar nuevos equipamientos y rehacer otros para crear un polo científico y de innovación que gire en torno al gran parque barcelonés.
El ayuntamiento calcula que las obras del Umbracle acaben dentro de un año. Agrega que se cuenta con mejorar el mobiliario, los pavimentos, el drenaje y la señalización dentro del recinto. En el exterior, se recuperarán piezas de madera de las fachadas principales, de las rejas de las fachadas secundarias y se acometerán tareas de mantenimiento de elementos patrimoniales.
A su vez, los trabajos han de servir para que el espacio se adapte a los requisitos de seguridad, accesibilidad y protección frente a incendios. También se quiere mejorar el sistema de riego. El ayuntamiento garantiza que las labores se lleven a cabo con respeto a las plantas y los árboles singulares que se conservan en el Umbracle.
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