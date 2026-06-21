Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MotoGPVestido Dua LipaTarragonaOla de calorOperación salida Sant JoanCáncerPlus UltraCrimen petancaCoeficiente intelectualFerran TorresBTSUcrania
instagramlinkedin

Construido en 1883

Barcelona empieza a restaurar el Umbracle de la Ciutadella para que recupere su aspecto original

La reforma del histórico recinto situado dentro del parque durará un año y costará 2,3 millones de euros al ayuntamiento

Barcelona licita la construcción del nuevo acceso al parque de la Ciutadella a través del Zoo

Recreación del interior del Umbracle del parque de la Ciutadella tras su reforma.

Recreación del interior del Umbracle del parque de la Ciutadella tras su reforma. / AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las obras para rehabilitar el Umbracle del parque de la Ciutadella, en Barcelona, han comenzado esta semana, con el objetivo de que el edificio construido en 1883 recobre su apariencia original. Concebido por el arquitecto Josep Fontseré, la remodelación del histórico recinto repleto de plantas procedentes de todo el planeta costará 2,3 millones de euros.

Mapa de la reforma del Umbracle del parque de la Ciutadella

El ayuntamiento explica que se restaurarán las fachadas y sus perímetros, los accesos y los caminos interiores de la construcción. Además, se revisarán los elementos estructurales y de cierre del techo.

El consistorio comenta que, con la puesta al día, se pretende que el Umbracle se transforme en un “espacio de divulgación científica abierto a la ciudadanía”. El inmueble está catalogado como bien cultural de interés local y forma parte del eje patrimonial del proyecto de la Ciutadella del Coneixement, que concita una inversión de 433 millones de euros para edificar nuevos equipamientos y rehacer otros para crear un polo científico y de innovación que gire en torno al gran parque barcelonés.

Imagen virtual del Umbracle de la Ciutadella tras la reforma.

Imagen virtual del Umbracle de la Ciutadella tras la reforma. / Ajuntament de Barcelona

El ayuntamiento calcula que las obras del Umbracle acaben dentro de un año. Agrega que se cuenta con mejorar el mobiliario, los pavimentos, el drenaje y la señalización dentro del recinto. En el exterior, se recuperarán piezas de madera de las fachadas principales, de las rejas de las fachadas secundarias y se acometerán tareas de mantenimiento de elementos patrimoniales.

Noticias relacionadas

A su vez, los trabajos han de servir para que el espacio se adapte a los requisitos de seguridad, accesibilidad y protección frente a incendios. También se quiere mejorar el sistema de riego. El ayuntamiento garantiza que las labores se lleven a cabo con respeto a las plantas y los árboles singulares que se conservan en el Umbracle.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal
  2. Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
  3. Barcelona obliga a retirar los rótulos de una bodega histórica de la Barceloneta para cumplir la norma
  4. Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
  5. Los Mossos comienzan el macrodesahucio de 58 pisos ocupados en La Mina desalojando a tres familias
  6. Enrique Tomás protagoniza la primera apertura gastronómica en la Estación de Sants de Barcelona desde que se iniciaron sus obras
  7. Estos son los requisitos para obtener la actual Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
  8. El Govern trabaja en la conversión del cuartel de la Guardia Civil de Sabadell en dependencias del Hospital Parc Taulí para 4.000 personas

Barcelona empieza a restaurar el Umbracle de la Ciutadella para que recupere su aspecto original

Barcelona empieza a restaurar el Umbracle de la Ciutadella para que recupere su aspecto original

Oriol Nolis, periodista y director de La 2Cat: “Durante estos nueve meses de vida, a La 2Cat le pongo un notable alto”

Oriol Nolis, periodista y director de La 2Cat: “Durante estos nueve meses de vida, a La 2Cat le pongo un notable alto”

Los rincones secretos de la Sagrada Família (II): el huerto junto al sepulcro de Jesús

Los rincones secretos de la Sagrada Família (II): el huerto junto al sepulcro de Jesús

Los rincones secretos de la Sagrada Família | Huerto

El kilométrico eje comercial de Sants-Creu Coberta busca retener las tiendas de barrio y frenar el 'boom' de hostelería y negocios 'low cost'

El kilométrico eje comercial de Sants-Creu Coberta busca retener las tiendas de barrio y frenar el 'boom' de hostelería y negocios 'low cost'

Un hombre muere ahogado de madrugada en la playa de Sant Miquel de Barcelona

Un hombre muere ahogado de madrugada en la playa de Sant Miquel de Barcelona

Los 5 mejores restaurantes de Sant Boi de Llobregat, según Tripadvisor

Los 5 mejores restaurantes de Sant Boi de Llobregat, según Tripadvisor

El rincón de Cornellà que está ya en la historia del cine