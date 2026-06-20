Municipios catalanes refuerzan las precauciones por Sant Joan ante el riesgo de incendio y las altas temperaturas

Este 2026 ha sido el primer año en el que Castelldefels no ha permitido que se instalen casetas ambulantes para la venta de petardos antes de la verbena de Sant Joan. De este modo, los vecinos de la ciudad del Baix Llobregat que quieran hacer uso de la pirotecnia en la noche más corta del año se verán forzados a desplazarse a otros municipios para comprarla. Una medida que busca reducir el uso de los petardos y, con ello, todos los riesgos de incendios o quemaduras que estos conllevan. Pese a la particularidad de la medida, son varios los consistorios catalanes que, en un contexto de altas temperaturas y un cada vez mayor riesgo de incendio han reforzado sus campañas informativas y dispositivos de seguridad para vivir una verbena con el menor riesgo posible.

De hecho, la verbena de Sant Joan convivirá con la primera ola de calor del 2026 en Catalunya, después de una semana en la que ya se ha notado el aumento de temperaturas y la llegada del verano. La previsión es que el mercurio en Barcelona y su conurbación se eleve hasta los 35 grados y en zonas de poniente, como Lleida, alcance los 40.

Castelldefels también llevará a cabo un dispositivo de seguridad adicional en la plaza de las Palmeres. Más allá del dispositivo policial de la ciudad, que contará con más de 200 agentes de la Policía Local, Mossos d'Esquadra y seguridad privada, se realizará un trabajo específico en esta zona después de que el año pasado, tras una convocatoria improvisada en redes sociales, la noche en la plaza terminara con lanzamientos de botellas a la policía y la quema de un lavabo portátil.

En L’Hospitalet de Llobregat también prevén reforzar la vigilancia en los puntos más problemáticos y llevar a cabo medidas que ya les han dado buenos resultados en los últimos años, como la colocación de barreras New Jersey en avenida Severo Ochoa para evitar que se suban coches a las aceras y se descontrole la fiesta como ocurrió hace dos años. Este 2026, el Ayuntamiento de L’Hospitalet replicará también la medida en la plaza junto a la calle Granada.

Además, para reducir el riesgo de incendios en la ciudad, L’Hospitalet ha impulsado una campaña, rellano a rellano, para recordar a sus vecinos que está prohibido hacer barbacoas en la calle. Fuentes municipales explican que el año pasado, en zonas como la calle Granada y la avenida Catalunya, varios vecinos encendieron barbacoas durante la verbena, muchas veces cerca de coches, con el evidente riesgo de incendio que ello supone. También, como en los últimos años, agentes cívicos y agentes de la Guardia Urbana se han desplazado a espacios que prevén grandes concentraciones de gente, como la plaza Espanyola o la plaza de la Llibertat para recomendar a los bares y restaurantes que no saquen sus terrazas y evitar así incidentes.

Dos agentes cívicas colocan carteles en los rellanos de edificios de L'Hospitalet recordando la prohibición de hacer barbacoas en la calle por Sant Joan. / Ayuntamiento de L'Hospitalet

Restricciones en el área de Barcelona

La sequía y las altas temperaturas vividas en los últimos años ya han llevado a los municipios a reforzar sus respectivos dispositivos. Este 2026, de nuevo, ante el riesgo de incendio forestal, varios ayuntamientos del Vallès han reforzado este año las advertencias y restricciones con motivo de la verbena de Sant Joan, recordando en algunos casos la prohibición de encender fuego o lanzar petardos a menos de 500 metros de zonas boscosas, como recogen expresamente municipios como Rubí, Terrassa o Sabadell. En otros casos, como Mollet, el consistorio ha puesto el acento en extremar la precaución ante las elevadas temperaturas previstas estos días para evitar incendios forestales.

También en el Baix Llobregat, municipios como Sant Boi, Gavà o Viladecans recuerdan desde hace días la importancia de extremar las precauciones por el riesgo de incendio forestal derivado de las altas temperaturas y la gran cantidad de masa forestal que colinda con los municipios. De hecho, esta misma semana, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha puesto en marcha los trabajos de prevención de incendios en los bosques metropolitanos para proteger este verano del fuego urbanizaciones de Sant Cugat, Gavà y Torrelles.

En Vilanova i la Geltrú solo se han autorizado dos hogueras, que serán inspeccionadas y podrían ser revocadas en función de las condiciones meteorológicas y del nivel de riesgo de incendio. Además, se intensifica la vigilancia para detectar hogueras no autorizadas. Mientras que en Mataró está prohibido hacer fuego en las playas y se refuerzan los dispositivos policiales, sanitarios y de vigilancia forestal, además de recordar las restricciones sobre el uso de material pirotécnico cerca de zonas boscosas.

Nuevas limitaciones en Tarragona

En la provincia de Tarragona, las novedades más importantes serán en La Pineda, la playa de Vila-seca. Este año han restringido el uso de pirotecnia y los accesos a dos puntos sensibles del litoral. No se podrá acceder a una zona de la playa que está incluida en la Xarxa Natura 2000 y el parque del Pinar de Perruquet, una de las pocas zonas con árboles de La Pineda, será un espacio de calma sensorial y libre de pirotecnia.

Por esto, la fiesta se trasladará este año al parque dels Prats, considerado “más adecuado para este tipo de actividades”. Vila-seca prevé una afluencia de hasta 8.000 personas en la playa por la verbena, por lo que el dispositivo de seguridad será de 72 efectivos policiales y el uso de drones. “Sant Joan no puede ser sinónimo de descontrol en el espacio público, en que los espacios naturales queden desprotegidos y que obligue a los servicios municipales a actuar en un espacio público degradado”, defiende el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, a EL PERIÓDICO.

En Tarragona capital, por primera vez se activará la prohibición de instalar carpas, estructuras, generadores, equipos de música de gran formato o neveras industriales en las playas del término municipal, desde las más urbanas hasta las calas. La restricción incluye las hogueras y las barbacoas de gran formato y responde, según fuentes municipales, al comportamiento percibido el año pasado por las fiestas espontáneas.