El kilómetrico eje comercial de Sants-Creu Coberta busca retener las tiendas de barrio y frenar el 'boom' de hostelería y negocios 'low cost'

Cada fin de semana, los ejes comerciales de Sants y Creu Coberta, que juntos dibujan la ruta de tiendas más larga de Barcelona (incluso lo fue de Europa), se cortan al tráfico para disfrute peatonal. El resultado es desigual para los distintos negocios, porque el vial es tan ancho que muchos vecinos prefieren recorrer su calzada que mirar escaparates. Pero esa foto dibuja la transformación que vive la zona desde la pandemia, con una progresiva pérdida de afluencia, una gran rotación comercial por el precio de los alquileres de los locales y una creciente presencia de cafeterías, restaurantes y súpers que desdibujan su tradicional mix comercial. Sigue siendo un eje importante en el mapa local, pero los comerciantes de la zona piden actualizar planes de usos que regulen la actividad y luchan por favorecer la supervivencia de las tiendas de barrio históricas, en riesgo de extinción.

El Eix Comercial Creu Coberta Gran Via añade al contexto un entorno de obras que no ayudan a brillar: las afectaciones desde la estación de Sants a la Gran Via y la plaza de Espanya implican una yincana para el flujo de paseantes. La reurbanización del tramo más cercano a esta plaza ha mejorado su aspecto, y tras la debacle de cierres por la crisis sanitaria poco a poco el eje ha ido recuperando actividad. Pero aún hay persianas bajadas, y a su presidenta, Mònica Noguera, le inquieta de un tiempo a esta parte la "alta rotación comercial": "Abren negocios que cierran a los seis meses", resume. Son pequeñas aventuras empresariales sin pulmón detrás, que no resisten los precios de los arrendamientos.

Comercios en la calle de Creu Coberta. / Belén González / EPC

Este vial, que va de la plaza de Espanya a la calle de Joanot Martorell, tiene sobre todo establecimientos pequeños, lo que durante años ha impedido el aterrizaje de marcas de multinacionales pese al tirón turístico del entorno de Montjuïc. Hay pocos locales amplios y los precios son una barrera para muchos emprendedores. Una colchonería que cerró recientemente, con 450 metros cuadrados en planta de calle, cotiza a 8.260 euros, y de momento no encuentra pretendiente. Hay otros negocios anunciados en portales inmobiliarios, sobre todo de restauración, por precios que rondan los 1.200 a 2.000 euros, pero con fuertes traspasos. Noguera cuenta que la hostelería ha ido relevando a mucha oferta de tiendas de proximidad.

El plan de usos vigente en un sector del barrio (en el triángulo que forman Sants, Creu Coberta, el paseo de Sant Antoni y Tarragona) desde 2018 no ha impedido las aperturas fuera del radio blindado, o la transformación de la oferta con licencia, dominada por cafeterías o panaderías con degustación, locales de kebab o especialidades asiáticas y empanadas.

Más de dos kilómetros de ruta comercial

La entidad de comerciantes de Creu Coberta cuenta actualmente con 180 asociados, porque además de sus más de 600 metros incluye a los negocios de las calles que la cruzan y del perímetro. Las actividades de dinamización son puntuales, en la medida que dan de sí los recursos municipales. Pero recientemente han lanzado el proyecto pionero Local Commerce Xperience para dar a conocer sus tiendas y oferta al turismo que se aloja en los diversos hoteles del entorno de plaza de España.

La calle de Sants --con la que enlaza-- está representada por Sants Establiments Units, que suma ahora 246 socios, incluyendo también las tiendas y servicios de callecitas del entorno. Es el tramo más largo, con 1,65 kilómetros (hasta la avenida de Madrid), y comparte síntomas con el eje vecino. Lucía Reina, adjunta a la presidencia, ve prioritario "preservar la oferta del comercio de referencia del barrio", el arraigado, que aporta diversidad, calidad y conexión con el vecino. En los últimos años han caído muchos negocios por falta de relevo generacional o pérdida de facturación, pero el eje aún presume de históricos, como Sospedra, la Sastrería Plácido, Dalmau, la joyería Roé, la pastelería Casa Vives y otros nombres muy ligados al barro.

Un super de 24 horas en Creu Coberta. / EPC

En este sentido, la entidad trabaja con propietarios de locales para tratar de poner en valor la calidad de la oferta cuando hay que negociar un alquiler de continuidad o un relevo, de cara a frenar los negocios que menos aportan. Reina tiene claro que el comercio efímero --moda barata y similares-- que apenas dura unos meses porque no resulta rentable a sus promotores no genera conexiones con el vecindario. De ese modo, afecta al resultado de otros proyectos sociales, como Fes un truc (donde el comercio de proximidad se convierte en red de soporte para menores sin móvil), o Radars (con personas mayores).

La proliferación de negocios de hostelería es más notoria en sus calles, sin plan de usos, donde además ha ido de la mano del peso de la inmigración en barrios como Badal, atrayendo una gran oferta de especialidades de distintos países sudamericanos, muy dirigidos a esos segmentos de nuevos residentes. Son conscientes de que en un contexto de creciente competencia de la venta online, y de pérdida de volumen de compradores desplazados desde otros municipios o distritos para hacer 'shopping' en Sants-Creu Coberta, la restauración es el negocio más rentable para muchos emprendedores.

Ali atiende a los clientes en la Frutería Sants, en la calle de Sants, 184.erta, eje comercial más largo de España. Barcelona, 18 de junio de 2026. Foto: Belén González / EP / Belén González / EPC

Ambas líderes creen que son necesarias "políticas" que protejan la proximidad, la diversidad y la calidad comercial. Paradójicamente, Reina recuerda como años atrás la entidad temía la proliferación de marcas de multinacionales que afectasen a la riqueza comercial y distintiva de Sants. Pero tras la marcha de Pull&Bear o Calzedonia, el eje ha tomado conciencia de que sería conveniente la presencia de firmas motor para atraer compradores.

Desde Sants Establiments Units también lamentan que la normativa municipal no ayuda en casos como el del antiguo cine Liceu, sin uso desde hace ocho años, pero con protección de elementos patrimoniales que han frustrado la irrupción de algunas marcas (de deporte o moda) que hubiesen dinamizado ese punto, junto a la plaza de Sants. Por el contrario, los locales de los bajos también fueron liberados en su día a la espera del gran operador que no acaba de llegar.

El distrito de Sants-Montjuïc no tiene prevista, de momento, una nueva ordenación de los usos de la zona.