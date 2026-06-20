Fiesta Mayor de Sant Cugat 2026: conciertos y actos por días y horarios

Sant Cugat del Vallès ya tiene todo preparado para vivir una nueva edición de su Festa Major 2026. Del 25 al 29 de junio, la ciudad celebrará cinco días de actividades con una programación que supera las 205 propuestas y que contará con la participación de 82 entidades locales. Música, cultura popular, deporte, gastronomía, actividades familiares y espectáculos llenarán plazas, parques y calles en una edición que amplía su duración gracias a que la festividad de Sant Pere cae en lunes.

La meteoróloga Gemma Puig será la encargada de pronunciar el pregón inaugural, mientras que The Tyets, Ginestà y Fetus liderarán una programación musical que volverá a ser uno de los grandes atractivos de la fiesta. Además, no faltarán algunas de las citas más emblemáticas del calendario festivo santcugatense, como el Concurs d'Arrossos, el Paga-li, Joan, los correfocs, las exhibiciones castelleras o los seguicis tradicionales.

Jueves 25 de junio: pregón, Ginestà y el inicio de la fiesta

La Festa Major arrancará oficialmente el jueves con el tradicional Seguici d'Inici, que recorrerá el centro de la ciudad a partir de las 19.00 horas. El desfile culminará en la plaza de la Vila, donde a las 20.15 horas la meteoróloga de 3Cat, Gemma Puig, pronunciará el pregón que dará inicio a cinco días de celebraciones.

La primera jornada también contará con algunas de las propuestas musicales más destacadas del fin de semana. La Cobla Orquestra Montgrins ofrecerá concierto a las 21.30 horas y sesión de baile a partir de las 23.00 horas en la plaza d'Octavià. A la misma hora arrancará el tributo a U2 con el grupo Please en la plaza de Barcelona, mientras que el gran concierto de la noche será el de Ginestà, previsto para las 23.15 horas en el Parc Jove.

Además, los amantes del jazz podrán disfrutar del concierto de Colina Miralta Sambeat Trio a las 22.00 horas en la plaza de Can Quitèria, mientras que el flamenco llegará al Celler Modernista con "Fin de Fiesta", de La Tacones, a las 22.30 horas.

Viernes 26 de junio: The Tyets, correfoc infantil y Orgullo LGTBI+

La jornada del viernes combinará tradición, reivindicación y música. Uno de los actos más esperados será la Baixada d'Andròmines, que volverá a poner a prueba la creatividad de los participantes, que deberán diseñar y construir sus propios vehículos para descender por el paseo de Francesc Macià y arrancará a las 19.00 horas. Poco después, a las 19.30 horas, la Batucada Orgullosa recorrerá las calles del centro antes de la celebración del Orgullo LGTBI+, prevista para las 20.00 horas en la plaza de Barcelona.

La cultura popular tomará el relevo con la Malabarada y Versots Infantils a las 20.30 horas y el Correfoc Infantil i Jove, que comenzará a las 21.00 horas desde la plaza d'Octavià.

En el apartado musical, el Parc Jove acogerá a las 23.00 horas el concierto de Indubio, antes de uno de los momentos más esperados de toda la Festa Major : la actuación de The Tyets a las 00.45 horas. La noche continuará con el Live Karaoke Show de De Mortimers en la plaza d'Octavià, Robot Robert en la plaza de Barcelona y diversas sesiones de DJ hasta la madrugada.

Entre las propuestas destacadas del día también figuran el concierto inclusivo Jazzin' Time en el Celler Modernista a las 18.00 horas , y hacia a las 22.00 horas, la actuación de Alba Careta Group en la plaza del Jazz y la proyección de la película familiar "Olívia i el terratrèmol invisible" en el Parc Central.

Sábado 27 de junio: gigantes, castells y el gran correfoc

El sábado será probablemente la jornada más intensa de toda la Festa Major. La mañana comenzará con actividades familiares, deportivas y culturales, entre ellas la Pedalada Familiar y el festival infantil Petits! Grans! Llibres!, mientras que por la tarde llegarán algunos de los actos más multitudinarios del programa.

A las 18.00 horas arrancará la 38ª Trobada Gegantera, con la plantada de gigantes en los Jardins del Vallès, al mismo tiempo que se celebrará la XXIX Diada Castellera de Festa Major en la plaza d'Octavià, con la participación de los Castellers de Sant Cugat, los Minyons de Terrassa y los Nens del Vendrell.

La cultura popular continuará con el pasacalles de gigantes a las 19.00 horas, la Rua de Balls Tradicionals: de Bolívia a Sant Cugat a las 19.30 horas y el baile conjunto de gigantes a las 20.30 horas.

La gran cita de la noche llegará a las 23.15 horas con el Correfoc de Festa Major, que volverá a llenar de fuego las calles del centro. Posteriormente, la fiesta seguirá con los conciertos de Sybarites (23.00 h), Pubilles Ninja (00.00 h), Coco (00.45 h) y Tapeo Sound System (01.30 h), además de numerosas sesiones musicales repartidas por diferentes escenarios.

Cartel oficial de la fiesta mayor de Sant Cugat / Ayuntamiento de Sant Cugat

Domingo 28 de junio: el día del Concurs d'Arrossos y de Fetus

El domingo estará marcado por una de las tradiciones más arraigadas de la Festa Major : el 45º Concurs d'Arrossos, que volverá a reunir a centenares de participantes en la avenida de Can Volpelleres a partir de las 13.00 horas.

La jornada comenzará con la Matinada Bastonera a las 9.00 horas y continuará con diversas propuestas familiares en el Parc Central, donde el Racó Infantil ofrecerá talleres, juegos, espectáculos e hinchables durante buena parte del día.

Por la tarde, la cultura popular volverá a ser protagonista con la 15ª Trobada de Balls i Entremesos d'Arreu de Catalunya, que arrancará a las 18.00 horas con la plantada de figuras y continuará con un desfile por el centro de la ciudad.

En el apartado musical destaca especialmente el concierto de Fetus, previsto para las 22.30 horas en la plaza d'Octavià. También habrá habaneras con Els Nois de l'Eixida y Haváname, actuaciones de la Orquestra Diletant de Catalunya y conciertos en los escenarios de La Pua y el Xiringuit-U.

La jornada concluirá con el tradicional Seguici Nocturn, que comenzará a las 00.30 horas y llenará las calles de cultura popular con un desfile de gigantes, bastoners, castellers y diablos acompañado de música y ambiente festivo hasta la madrugada. El acto dará paso al Ball de Gralles de Els Quatrevents.

Lunes 29 de junio: Sant Pere, el "Paga-li, Joan" y los fuegos artificiales

La Festa Major llegará a su último día coincidiendo con la festividad de Sant Pere, patrón de la ciudad. Las actividades arrancarán a las 8.00 horas con las tradicionales Albades de Sant Pere, acompañadas por grallers, timbaleros y trabucaires.

Uno de los momentos más emotivos llegará a las 10.30 horas con el Seguici del Ram, protagonizado por niños y jóvenes. Por la tarde será el turno del Seguici de Sant Pere, que partirá a las 17.30 horas desde la plaza de la Vila para recorrer las calles del centro histórico.

Tras la misa mayor y el tradicional Esclat de Festa Major, a las 20.15 horas se celebrará uno de los actos más emblemáticos de la cultura popular santcugatense: el "Paga-li, Joan", el histórico Ball del Vano i el Ram que cada año reúne a centenares de vecinos en los jardines del Hort de l'Abat.

La jornada también incluirá la Festa de l'Aigua en el Parc Central, el pícnic familiar de L'Estovallada y el Holi Colours Festival en el Parc Jove.

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Finalmente, la Festa Major 2026 se despedirá a las 23.15 horas con el tradicional Castell de Focs en el Turó de Can Mates, poniendo el broche final a cinco días de celebración, música y cultura popular en Sant Cugat.