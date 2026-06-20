Los cruceros solo para adultos regresan a Barcelona con dos barcos este verano: así son y funcionan

Cuando parecía que ya todo estaba inventado en el pujante sector de los cruceros, llegó una compañía dispuesta a cambiar las reglas del juego para pasajeros que buscasen más libertad a bordo y, sobre todo, ambientes sin niños ni adolescentes. Corría 2021 cuando Virgin Voyages empezó a operar su primer barco (con retraso por la pandemia), con tal acogida que este verano han apostado por traer a Barcelona uno de sus barcos para salidas regulares y otro que realizará variadas rutas desde la capital catalana. Sus cruceros solo para adultos tendrán más pasaje español y europeo de lo habitual, ya que se prevé que esta temporada lleguen menos estadounidenses al viejo continente por los conflictos bélicos. Al tener puerto base en la capital catalana, la naviera comulga con las prioridades del ayuntamiento, que busca más cruceristas que pernocten en la ciudad, y reducir los que solo hacen escalas de unas horas.

Una de las piscinas de Valiant Lady. / VV

En 2024, la compañía (con una flota de cuatro cruceros) ya despertó gran expectación con el Scarlet Lady en Barcelona. Tras su ausencia el año pasado, este verano el buque regresa al puerto barcelonés, mientras que el nuevo protagonista de la temporada es su hermano Valiant Lady, inaugurado en 2022. Les distinguen a simple vista los elementos en rojo --característicos del sello Virgin, creado por el empresario Richard Branson-- tanto en su exterior como en parte del interiorismo.

Agustín Quesada, director general de Mundomar Cruceros (representante de la naviera en España), opina que "el éxito de Virgin Voyages responde a una tendencia clara: cada vez más viajeros buscan experiencias premium, exclusivas y solo para adultos, donde la gastronomía, el bienestar y el diseño tienen tanto protagonismo como los destinos visitados.”

Pista de running en el crucero de Virgin Voyages. / VV

La previsión es de crecimiento en el mercado nacional y continental, dado que la geopolítica ha propiciado que el cupo de viajeros de EEUU --habitualmente destacado en este tipo de vacaciones-- sea algo menor esta campaña. La coyuntura propicia también ofertas y promociones (desde 925 euros tasas incluidas en camarote interior). Quesada apunta que están viendo "cómo muchos viajeros que nunca habían considerado hacer un crucero se sienten atraídos por Virgin, porque conecta con un estilo de viaje innovador, sofisticado y experiencial.”

Libertad de movimientos sin aglomeraciones

En lugar de la clásica tarjeta de embarque, acceso al camarote y pagos a bordo, en Virgin Voyages se utiliza una pulsera que incorpora un chip y permite moverse a bordo más fácilmente. Es roja, pero los pasajeros de suites la llevan negra y prioridad en los embarques, además de asistencia preferente para cualquier consulta o trámite. Una aplicación (como utilizan ya casi todas las navieras) permite gestionar la vida a bordo (reservas, agendas....) pero el diseño de estos barcos propicia la libertad de movimiento que evita aglomeraciones: no hay un gran teatro gigante sino numerosos espacios donde hay arte y espectáculos de distinto formato; no hay comedores principales para miles de personas sino más de 20 opciones gastronómicas incluidas para variar sin aburrirse; no hay macropiscinas con toboganes ni zonas infantiles (no se aceptan menores de 18 años, y hasta los 21 años deben viajar acompañados).

Terraza de la zona gastronómica The Galley. / alberto oviedo

En su lugar hay numerosos jacuzzis y amplias zonas de solarium y camas balinesas donde tomar el sol. Incluso un área privada para viajeros de suites, el Richard's Rooftop, un gran chill out que incluye una hora diaria de barra libre de champán. Además, las zonas de aguas se distinguen por permitir el baño de noche. Y la opción de pedir vía app una bebida desde cualquier punto del barco.

La terraza Richard's Rooftop. / GeorgeLozada

Rutas con singularidades y pasaje más joven

Los itinerarios de Virgin intentan agregar siempre noches en enclaves destacados y horarios largos de escala, que complementan con excursiones singulares. Aunque sus barcos recorren numerosos destinos, en función de la temporada, los dos que salen estos meses desde Barcelona tienen como reclamo hacer escala de dos días en Ibiza. Ello comulga con el espíritu joven de la marca, que sobre todo se mueve en edades de 35 a 54 años, con una media de 47. De ese modo, se puede salir de fiesta o a cenar por la isla y luego pernoctar a bordo.

Su tamaño mediano, con capacidad máxima de 2.770 pasajeros le permite atracar incluso en puertos pequeños. En Barcelona es frecuente verlo en los muelles del World Trade Center, en pleno centro, pese a que estos dejarán de operar a corto plazo para concentrar toda la operativa en el Adossat. Su tamaño (110.000 toneladas, 17 cubiertas y 1.408 camarotes) y tripulación (1.160), supone un amplio ratio de espacio por pasajero y casi un tripulante por viajero, lo que sitúa en la categoría Premium, con mejores niveles de servicio que un crucero popular de mayores dimensiones.

Las hamacas diseñadas para los balcones de los camarotes de Virgin Voyages. / VV

Aunque alternan variaciones en sus itinerarios, este verano el Valiant Lady está en Barcelona desde el pasado mayo hasta finales de julio, con propuestas de seis noches (BCN, Niza, Civitavecchia, Córcega, Ibiza, BCN) y también opciones de ocho noches (BCN, Marsella, Niza, Civitavecchia, costa de Amalfi, Catania, Palermo, BCN), entre otras. El Scarlet, por ejemplo, tendrá un itinerario de 12 noches desde la ciudad en agosto (Barcelona, Palma de Mallorca, Ibiza, Cannes, Córcega, La Spezia, Amalfi , Catania, Civitavecchia), y uno de 15 noches en octubre para regresar a Estados Unidos en octubre, entre otras opciones.

Gastronomía y fiesta

En la mayoría de compañías (salvo lujo), los restaurantes incluidos en el precio son grandes bufets, 'fast food' y macrocomedores y hay que pagar por los de especialidades. La singularidad de Virgin Voyages es que el viajero elige cada noche dónde cenar a la carta, sin suplementos. Por el día, además de puntos de comida informal en las terrazas y cafeterías, el epicentro gastronómico es The Galley, en el puente 15, con vitrinas especializadas, del estilo brunch neoyorqneoyorquino, a la barra de ramen, la de ensaladas personalizadas, los bocadillos gourmet, carnes y hasta cajitas tipo bento para llevar y comer en cualquier punto del barco, que incluyen sushi. Este núcleo es también el motor de los desayunos. Y siempre tiene algún mostrador abierto, las 24 horas, para apetitos intempestivos.

Algunos platos de Pink Agave, en Scarlet Lady / VV

Para las cenas, en el Valiant se puede optar por su nueva incorporación de cocina india Ariya (otros barcos tienen también un concepto único, pero de otras especialidades), mientras que otros restaurantes son comunes a toda la flota. Como el italiano Extra Virgin; el sofisticado The Test Kitchen, con cocina más experimental en formato de menú degustación; The Wake, un clásico para disfrutar de buenas carnes y pescados a la brasa; Gunbae, una barbacoa coreana con mesas compartidas y que recuerda al ritual del tepanyaqui japonés; Pink Agave, con platillos mexicanos y también carnes de calidad. En todos ellos es necesario reservar. Pero también hay una pizzeria destacada, opciones de burgers, salchichas, heladería.... y más opciones informales, sobre todo en el puente 7.

Una de sus famosas fiestas Scarlet Night a la fresca, mientras navega. / VV

Los viajeros pueden hacer la digestión entretenidos, desde el karaoke que se puede reservar para grupos, hasta la zona de juegos de mesa o la música en vivo, en espacios como The Social Club. O quemar calorías al ritmo de la música, tanto en su piscina central durante el día (presumen de otras zonas refrescantes pero tranquilas), o en largas noches que suelen acabar en la discoteca The Manor, con DJ y animaciones también para público LGTBI+. O en su distintiva fiesta Scarlet Night, donde todo el mundo viste de rojo.

Sin barra libre, con fitness incluido y habitaciones modernas

Al contrario que los famosos paquetes de 'todo incluido' que las navieras 'mainstream' ofrecen por un suplemento diario, en Virgin Voyages las copas son algo más económicas pero sin barra libre. Se puede optar por comprar distintos bonos de bebidas que incluyen algunas promociones. La finalidad es evitar el consumo indiscriminado y ofrecer mejor servicio, cuentan fuentes de la empresa. Un servicio muy cosmopolita que seleccionan por su formación, amabilidad y juventud, y que aquí no depende de propinas.

Un camarote de Virgin, por la noche. / Sang An

En cambio, son gratuitas las actividades dirigidas en sus grandes gimnasios a la última, del spinning al pilates (previa reserva), más allá de sus zonas deportivas, donde no falta ni zona de boxeo. El horario ininterrrumpido permite entrenar a cualquier hora. Por lo que las 24 horas del día hay opciones para todos los gustos. Y lejos de la formalidad de algunos cruceros, en los Virgin el estilo es casual pero estiloso. Sus tiendas también se salen de lo común, con más moda y productos muy 'virgin', como las célebres hamacas que cuelgan de todos los balcones de sus habitaciones y uno puede comprar para llevarse a casa.

Aunque cuenta con supersuites como la RockStar y la Mega RockStar, la gran mayoría de camarotes son exteriores, de estilo moderno y minimalista, donde hasta las cortinas son automáticas y sirven agua osmotizada.