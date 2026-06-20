Un choque entre dos motos en Barcelona destapa a un conductor que transportaba droga oculta

La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido a un hombre tras percatarse de que transportaba droga oculta en objetos con doble fondo. El acusado fue descubierto tras sufrir un accidente mientras conducía en motocicleta por el distrito del Eixample.

Según ha explicado la policía local, el individuo chocó con su vehículo contra otro motorista este viernes por la tarde. Una patrulla de la Guardia Urbana acudió instantes después al lugar del siniestro. A llegar a la zona para asistir a los conductores, los agentes no localizaron a uno de ellos, que se había dirigido al baño de un local próximo. Los policías entraron en el negocio y, al llamar a la puerta del lavabo, el conductor les dijo que estaba haciendo sus necesidades.

No obstante, los policías sospecharon y acabaron descubriendo que trataba de esconder una gran cantidad de estupefacientes que llevaba encima. Al salir del baño, los agentes lo registraron y encontraron diferentes sustancias escondidas en objetos con compartimentos ocultos, como latas de refresco, botes y fundas.

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La Guardia Urbana localizó más de 500 gramos de cocaína, más de 460 gramos de éxtasis y 180 mililitros de GHB, una droga sintética conocida también como éxtasis líquido. Al detenido se le imputa un presunto delito contra la salud pública.