Verano
Barcelona ofrece 5,1 millones de euros en ayudas para pagar actividades infantiles durante las vacaciones
El ayuntamiento abre la agenda de propuestas hasta primeros de septiembre con casi 360.000 plazas durante el parón del curso escolar
Barcelona abre inscripciones para 'T’estiu molt 2026' con más de 1.000 actividades de verano para niños y adolescentes
El Ayuntamiento de Barcelona ofrece 359.458 plazas este verano en actividades de ocio, deportivas, temáticas y familiares destinadas a menores y adolescentes de 1 a 17 años. La campaña 'T'estiu molt' reúne más de 1.000 actividades previstas durante las vacaciones escolares. La campaña incluye un plan de ayudas dotado con 5,1 millones para que familias con ingresos escasos matriculen también a sus hijos.
El consistorio ha destacado que la oferta es diversa. Incluye campamentos deportivos, así como propuestas culturales, educativas, tecnológicas o artísticas, entre otras. También se brinda guardería para menores de uno a tres años, campamentos, casales, rutas deportivas, talleres musicales y actividades en familia.
El ayuntamiento expresa que, con la agenda pensada para menores y adolescentes, pretende que se transmitan valores de convivencia y compañía, respeto al entorno y que se disfrute de las vacaciones de forma lúdica y segura. A su vez, quiere favorecer la conciliación de la vida personal y laboral de las familias. El programa de actividades se alargará hasta el 7 de septiembre.
Talleres para despertar vocaciones
En cuanto a las prestaciones para pagar los costes, el consistorio expone que procura así "garantizar la participación de todos los niños y adolescentes residentes en Barcelona". Sostiene que, de ese modo, intenta "evitar que la capacidad económica de la familia sea un obstáculo para disfrutar de las actividades".
Aparte, el ayuntamiento ofrece un centenar de actividades de ocio gratuitas dirigidas a jóvenes de 12 a 18 años. El programa se llama Estiu Adoles1000!, que el consistorio describe pensado para despertar vocaciones y que quienes participen amplíen su círculo social. Tendrá lugar del 29 de junio al 17 de julio y combina deporte, juegos de mesa y de rol, gimcanas y un 'escape room', entre otras propuestas. A su vez, cuenta con clubes de lectura, iniciación al cuidado de un huerto urbano, mercados de intercambio, actividades LGTBI, talleres de teatro, danza, cocina, dibujo, pintura, costura o iniciación al mundo de los cortometrajes.
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