Urbanismo
Barcelona planifica la reforma de una calle de Gràcia para reducir el paso de vehículos
El ayuntamiento planifica ampliar el tramo pacificado de la calle Pau Alsina a partir de diciembre con una reforma que, en su primera fase, se alargará durante siete meses
Barcelona ejecutará 24 obras en sus calles este verano: cortarán la circulación hacia la Meridiana y durante diversas noches en la Ronda de Dalt
El Ayuntamiento de Barcelona reformará la calle Pau Alsina, en el distrito de Gràcia, para dar prioridad al paso de peatones sobre los vehículos. Las obras se dividirán en dos fases, la primera se prevé que empiece en diciembre y se alargue durante siete meses. La reforma costará 1,25 millones de euros.
El consistorio ha explicado este sábado que el recorrido comprendido entre la Travessera de Gràcia y la calle Romans pasará a ser de plataforma única, sin distinción entre acera y calzada. De esa forma, se dará continuidad al tramo pacificado frente al instituto Montserrat Roig. El ayuntamiento afirma que, con la remodelación, "la vía encajará mejor en la trama pacificada de esta zona de Gràcia Nova, que enlaza la plaza Joanic con el barrio del Baix Guinardó". Además, las obras contemplan que se renueve el alumbrado y el mobiliario urbano de la calle.
La concejala de Gràcia, Laia Bonet, ha asegurado que la reforma servirá para que "los vecinos y las vecinas puedan caminar con más tranquilidad y seguridad". La edila ha recalcado que se trata de tramos de calle "estrechos" y concurridos, por la presencia del instituto. Bonet ha enmarcado la transformación de la vía en "la estrategia municipal de liberar las aceras de obstáculos y hacerlas más amplias".
De cara a futuro, el ayuntamiento planea otra remodelación entre las calles Romans y Pi i Margall, para lo que no hay fechas todavía. Ese tramo no se prevé de plataforma única y seguirá siendo segregado entre la acera y la calzada, por ser más ancho y disponer de servicios. En ese caso, el consistorio proyecta que las las aceras se amplíen en 75 centímetros a ambos lados y se mantengan dos cordones para aparcamientos y servicios. Los alcorques donde se plantarán árboles se situarán entre la zona de aparcamiento para liberar aceras.
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