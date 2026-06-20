Barcelona ejecutará 24 obras en sus calles este verano: cortarán la circulación hacia la Meridiana y durante diversas noches en la Ronda de Dalt

Llega el verano y con él las obras que Barcelona aprovecha para ejecutar coincidiendo con un notable descenso de la movilidad. En total serán 24 las intervenciones que se realizarán en el espacio público, bastantes menos que las 38 del verano anterior. De hecho, más que presentar un nuevo gran despliegue de obras de mejora, el Ayuntamiento ha preferido destacar que varios de los grandes proyectos en marcha encaran ya su recta final, con la expectativa de que su culminación alivie algunas de las molestias que provocan en el día a día de la ciudad.

Es así como este mismo mes de julio las obras de pavimentación de la calle Balmes entre la plaza Molina y General Mitre, que requerirán el corte de circulación el 12 de julio, pondrán fin a unos trabajos de renovación de este tramo de vía que empezaron en otoño de 2024, y despejarán el espacio por el que será posible de nuevo circular.

Visualización de las obras de este verano en Barcelona.

Sin acceso a la Meridiana

Como en Balmes, durante este verano se realizarán 18 pavimentaciones que renovarán unos 100.000 metros cuadrados de calzada en toda la ciudad. La afectación sin duda más importante sobre la movilidad la provocará el reasfaltado de la Meridiana entre Felip II y Fabra Puig, que empezará el 27 de julio y se prolongará hasta mediados de agosto. Se realizará en dos fases para mantener siempre abierto un carril de circulación por sentido en la avenida, pero será inevitable la congestión en algunos momentos. Los primeros diez días, hasta el 7 de agosto, se actuará en el sentido de entrada a la ciudad y todas las calles transversales que confluyen en la avenida en este sentido quedarán cortadas. Del 7 al 14 de agosto se ejecutará la pavimentación en sentido de salida, por lo que ocurrirá a la inversa: todos los enlaces en este lado también quedarán sin salida a Meridiana.

Además, los autobuses interurbanos tendrán parada final en Fabra i Puig, de modo que la estación del metro de la línea L1 deberá absorber también el pasaje que habitualmente sigue por la Meridiana hasta la estación del suburbano de La Sagrera.

Reasfaltado en la Rambla

En la Rambla se volverán a pavimentar 40 metros de calzada en sentido ascendente, en Foneria de Canons. Del 3 al 16 de agosto el tráfico se desviará por la avenida de les Drassanes. El tramo ya se ejecutó tan solo hace tres años, pero sin cortar el tráfico. No fue lo adecuado: el ayuntamiento señala que no permitió "colocar correctamente las piezas y respetar el tiempo de curado de los materiales". Deberá rehacerse porque ya hay separación entre baldosas. El sobrecoste lo asumirá la empresa que ejecutó los trabajos, según el consistorio. Avanzada el resto de la intervención en la Rambla, en septiembre está previsto abrir la calzada del lado del Raval.

Inicio de la cobertura de la Ronda de Dalt

Asimismo, la Ronda de Dalt se cortará de noche entre el 19 de julio y el 6 de agosto para avanzar en la cobertura entre la avenida de Vallcarca y el IES Vall d’Hebron. En las calzadas laterales del paseo de la Vall d'Hebrón se mantendrá solo un carril de circulación, ya que ahí se ubicará la grúa de instalación de las prelosas. Pero como eso sucederá en horas intempestivas, el Ayuntamiento confía en que no habrá grandes afectaciones. Tendrá en cambio más consecuencias el paso de tres a dos carriles de la Ronda entre los accesos 5 y 6 durante las tres primeras semanas de agosto. Se eliminará el carril lento, el de la derecha, en cada sentido de circulación.

Rotonda de plaza Espanya

La plaza Espanya será otro de los puntos de la ciudad con nuevas alteraciones por obras. Las obras de la L8 de Ferrocarrils, que ejecuta la Generalitat, reducirán a tres carriles de circulación la mitad de la rotonda del 6 de julio al 7 de septiembre. La calle Llança también se cortará entre el 25 de junio y el 28 de agosto en el ámbito del parque Joan Miró y el pozo de ataque de Gran Via por las tareas auxiliares de construcción del microtúnel de extracción de tierras, pero se abrirá la calle Diputació, ahora cortada, para garantizar la movilidad. En este punto, la Generalitat asegura que las obras mantienen por ahora el calendario previsto, pese a que se han encontrado unos cables de acero bajo tierra y hay que ver cómo podrá avanzar la excavación.

Asimismo, la calle Muntaner, cortada desde agosto del año pasado entre Laforja y Marià Cubí por las obras de la línea L8 se ha ampliado hasta L'Avenir. Será en febrero del próximo año cuando Muntaner recuperará dos carriles.

"Somos conscientes que son obras que generan molestias", ha afirmado la teniente de alcaldía de Urbanismo y Movilidad, Laia Bonet. Se trata de actuaciones "necesarias para ganar espacio para el peatón, mejorar el transporte público y preparar la ciudad para el cambio climático", ha dicho en relación a los nuevos colectores que la ciudad aprovecha para colocar cada vez que realiza una gran intervención.

Cortes del transporte público

La otra gran alteración en la ciudad se ubica en la plaza de las Glòries. El desvío de las vías del Trambesòs entre Glòries y la rambla del Poblenou obligará a cortar la calle Badajoz e interrumpir temporalmente la circulación de las líneas T4, T5 y T6 entre el 3 de julio y el 13 de septiembre. La línea T4 quedará interrumpida entre Verdaguer y El Maresme, y las líneas T5 y T6 quedarán sin servicio entre Ciutadella-Vila Olímpica y Sant Martí de Provençals. La Autoritat del Transport Metropolità y el Ayuntamiento habilitarán dos líneas de autobús que reproducirán los recorridos afectados.

Los usuarios de Ferrocarrils también verán que del 11 al 23 de agosto se cortará el servicio entre Gràcia y Sarrià por la renovación de la vía 1 entre Gràcia y Muntaner y del tramo Muntaner y La Bonanova. FGC habilitará un servicio alternativo por carretera. TMB y la Generalitat de Catalunya ejecutarán también actuaciones en cuatro puntos en las líneas L1, L3, L4 y L9/L10 Nord. Entre estas intervenciones destaca la renovación integral de vía entre las estaciones de Santa Eulàlia y Mercat Nou, en la L1, que obligará a dejar sin servicio el tramo entre las estaciones de Florida y Plaça de Sants del 17 de julio al 28 de agosto.