Unos 528.000 vehículos salen del área de Barcelona durante el fin de semana previo a Sant Joan

Unos 528.000 vehículos han salido del área de Barcelona desde las 12:00 de este viernes y hasta las 12.30 horas de este sábado, en el fin de semana previo a Sant Joan. Es un 86,5% de los 610.000 previstos hasta las 15:00 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

El SCT y los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo especial de tráfico adaptado al calendario. La festividad del 24 de junio cae este año en miércoles.

Noticias relacionadas

Por ello, las autoridades prevén un escenario de movilidad fragmentado. Se cuenta con que la operación salida se reparta entre este primer fin de semana de éxodo y los desplazamientos propios de la verbena y el día festivo.