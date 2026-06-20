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Unos 528.000 vehículos salen del área de Barcelona durante el fin de semana previo a Sant Joan

El 86,5% del tráfico previsto por la operación salida hasta las 15:00 horas de este sábado ha abandonado el área de la capital entre las 12:00 horas del viernes y el mediodía de este sábado

Operación salida por Sant Joan, en directo | Última hora del tráfico y principales retenciones en Barcelona y Catalunya

Trànsit limitará a 80 km/h la velocidad para salir de Barcelona en vías como la AP7, la C31 y la C32 en la verbena de Sant Joan

Salida de vehículos de Barcelona a través de la avenida Meridiana, en una imagen de archivo.

Salida de vehículos de Barcelona a través de la avenida Meridiana, en una imagen de archivo. / MANU MITRU

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Europa Press

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Barcelona
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Unos 528.000 vehículos han salido del área de Barcelona desde las 12:00 de este viernes y hasta las 12.30 horas de este sábado, en el fin de semana previo a Sant Joan. Es un 86,5% de los 610.000 previstos hasta las 15:00 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

El SCT y los Mossos d'Esquadra han diseñado un dispositivo especial de tráfico adaptado al calendario. La festividad del 24 de junio cae este año en miércoles.

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Por ello, las autoridades prevén un escenario de movilidad fragmentado. Se cuenta con que la operación salida se reparta entre este primer fin de semana de éxodo y los desplazamientos propios de la verbena y el día festivo.

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