Los 145 años del Reial Cercle Artístic de Barcelona: pintura, escultura, 600 socios y cómo Rusiñol se quedó y Llimona se fue

La mayoría de la gente que recorre la calle dels Arcs, que une el Portal de l’Àngel con la explanada de la catedral, pasa junto a la casa Bassols-Pignatelli sin saber qué es. Lo habitual es que se fijen en la terraza del restaurante que da al Portal de l’Àngel, que a primera vista parece una pieza más del corazón de la Barcelona turística.

En realidad, ese restaurante, abierto a todo el público, forma parte de los casi 5.000 metros cuadrados de la sede del Reial Cercle Artístic de Barcelona, una entidad que ha conocido tres siglos y que tiene como a presidente a Josep Fèlix Benz. El inmueble tiene la entrada en el número 5 de la calle dels Arcs, y antes se accedía a él por la calle de la Cucurulla, 4. Entrar en este edificio originario del siglo XVI, que ha vivido varias remodelaciones a lo largo de los siglos, es viajar, a la vez, a la Barcelona antigua, a la artística y a un ámbito que se antoja privado, culto, exclusivo, aunque en realidad no lo sea tanto.

Bentz, en el taller de escultura del Cercle. / Belén González / EPC

Socio en 2006, presidente en 2009

“Me hice socio en 2006, pero mi familia ya estaba vinculada con el Cercle. Ha sido una familia de artistas. Mi abuelo, para empezar, Joan Oliver Sardà. Era pintor y maestro vidriero. También había sido cartelista para la Metro Goldwyn Mayer. Mi abuela, Maria Durán, pianista. Mi madre, hija de ambos, Conxita Oliver, era pintora. Con ella tuvimos un taller de restauración de obras de arte. Tengo dos hermanas, una es escultora y la otra pianista", explica Benz.

Y prosigue: “Yo había pintado, pero me he dedicado más a la parte de historia del arte, crítica. He sido comisario en muchas exposiciones. Hoy en día, cuando me preguntan digo que soy promotor cultural. Porque estoy en temas de artes plásticas pero también de música, cine, teatro. El Cercle me ha abierto puertas a la cultura en general”, resume. En 2009 sucedió como presidente de la entidad al artista Joan Abelló, de quien hizo su tesis doctoral. “Abelló me pidió que le ayudara a organizar los actos por el 125º aniversario, en 2006”.

Propiedad

Benz, nacido en Barcelona y de 61 años, lleva así 17 al frente de una entidad que fue fundada en 1881. “Hace poco encontramos los estatutos originales, son del 20 de mayo de 1881”, precisa. Son 145 años y un mes de existencia. El Reial Cercle ha conocido 15 sedes, todas de alquiler hasta la actual. La penúltima estaba donde ahora El Corte Inglés de la plaza de Catalunya, y en 1959 tocó dejarla. El ayuntamiento ofreció la actual con un alquiler con opción de compra, que se ejecutó en diciembre de ese año.

El presidente, en uno de los salones. / Belén González / EPC

Para ese entonces no había en la ciudad los problemas de vivienda actuales, pero la vida cambió y la adquisición resultó clave para que ahora los 591 socios, y propietarios del Cercle y sus activos -la sede, una colección de arte- vivan sin sufrir por el problema que tiene en la actualidad tanta gente en Barcelona: el miedo a que le suban el alquiler hasta un nivel inasumible. Es algo que se notó de forma descarnada durante la pandemia del Covid, cuando en muchos casos sobrevivieron las tiendas solo si el titular del comercio era también propietario del local. El Cercle no será desalojado, pero también tiene gastos: en 2014 inició una reforma todavía en curso.

1.200 socios

Cuenta Benz que han tenido ofertas de compra de varios millones de euros. Ofertas, dice, que nunca atenderán. Explica también que con el Covid el Cercle sufrió: “Bajamos de 200 socios”. Ahora se propone crecer, y el presidente considera que hay capacidad para doblar esos casi 600 y llegar a 1.200. El presupuesto anual del Cercle es de 1,3 millones de euros. Los socios pagan 50 euros mensuales -aunque pueden desgravar el 50%- y se ha creado una segunda categoría, la de los Amics de Cercle, que no son propietarios, que pagan 250 euros al año y que tienen acceso a las actividades de la entidad, a exposiciones, conferencias, conciertos, el área social, la biblioteca, pero no a los talleres, por no ser artistas.

Bentz, junto a dos mujeres que participaban en un taller de bordado. / Belén González / EPC

Porque los socios del Cercle han sido siempre artistas que se han formado antes en la disciplina a la que se dediquen. Aquí no hay profesores. Hay talleres de pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía digital. “Somos la entidad de España con más modelo vivo posando, con tres talleres: escultura, apuntes y pose fija. Y con sesiones de mañana, tarde y noche. De las 9 de la mañana a las 9 de la noche”. A veces los modelos mantienen una posición fija, a veces, en el caso de los apuntes, dibujo rápido. son posiciones de tres, cinco, ocho minutos. Posan vestidos o desnudos. Luego está la figura del socio internacional, que no reside en Barcelona, también paga 250 euros y tiene acceso a todo cuando está en la ciudad. Hay unos 30.

Efervescencia y ruptura

“El Reial Cercle artístico es producto del asociacionismo que vivió en Barcelona en la segunda mitad del siglo XIX, que para mí es el siglo de oro de esta ciudad, un momento efervescente, surgieron entidades en el mundo del deporte, de la en economía, de la cultura. Fue un momento de gran eclosión. La entidad fue creada por un grupo de artistas, fue una evolución del Cercle d’aquarel·listes de Catalunya”, cuenta el presidente.

Ramon Casas y Santiago Rusiñol figuraron entre los socios de un Cercle que un día se partió en dos. Porque otro sector, encabezado por los hermanos Josep Llimona, el escultor, y Joan, el pintor, consideró que el grupo era demasiado frívolo y anticlerical y junto con otros afines, que querían seguir las directrices del obispo Torras i Bages, crearon en 1893 el Cercle de Sant Lluc, marcado por el catolicismo . Dice Bentz que alguna polémica se registró a cuenta de los posados desnudos, y que un día una fiesta se salió de madre: no precisa en qué términos, aunque sería interesante conocer los detalles. El caso es que a los segundos no les gustaba el tono de los primeros, y las dos entidades siguieron su camino hasta la actualidad. El Cercle de Sant Lluc está junto al Mercado de Santa Caterina, a unos cientos de metros del otro Cercle.

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85.000 visitas, 264 actividades

Durante el último año, el Reial Cercle ha recibido 85.000 visitas y ha organizado 264 actividades. Un ritmo elevado que podría consolidarse con más socios y si la gente que pasea junto al edificio deja de pensar que aquello es solamente un restaurante para turistas. Como sucede en estos momentos tan a menudo.