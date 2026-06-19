Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroAndy BurnhamAchraf HakimiPasapalabraMessiIncendiosCáncer de páncreasTiempo Sant JoanMetro Sant JoanIker Casillas
instagramlinkedin

Moviliario urbano

Viladecans renueva 1.300 contenedores de residuos para incentivar la recogida selectiva

Los nuevos son más fáciles de utilizar, más resistentes a las condiciones climáticas y el vandalismo y más compactos

Un operario limpiando los nuevos contenedores de Viladecans.

Un operario limpiando los nuevos contenedores de Viladecans. / Ayuntamiento de Viladecans

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Viladecans
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) ha iniciado la renovación de los 1.300 contenedores de residuos de la ciudad para mejorar el servicio e incentivar la recogida selectiva, actualmente en el 34%. La actuación ha comenzado esta semana en el barrio de Sales e irá llegando al resto de aquí a septiembre. Los nueces son más fáciles de utilizar, más resistentes a las condiciones climáticas y el vandalismo y más compactos.

Aparte de sustituir los 1.300 contenedores y poner otros 50 nuevos, se estrenará un nuevo sistema de islas móviles en los barrios de montaña para acercar los contenedores de todas las fracciones a menos de 100 metros de todos los hogares. También se cambiarán el medio centenar de contenedores enterrados más antiguos y se pasarán a superficie una veintena más.

La renovación de contenedores forma parte de la segunda fase de mejoras del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria estrenado en 2024 y que prevé también la incorporación de ocho nuevos camiones para la recogida.

Noticias relacionadas y más

La recogida de residuos y limpieza viaria es el mayor gasto del presupuesto municipal y está adjudicado a la empresa Urbaser por 132,9 millones de euros para un plazo de diez años. Los trabajos son realizados por una plantilla de 120 personas en un servicio que se presta todos los días del año, adaptándose a las necesidades de cada día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los requisitos para obtener la actual Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
  2. Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
  3. Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
  4. Los Mossos comienzan el macrodesahucio de 58 pisos ocupados en La Mina desalojando a tres familias
  5. Nati, Eladio, Mireia y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
  6. Las rehabilitaciones del barrio de Sant Ildefons de Cornellà, premiadas por su apuesta por la transformación urbana
  7. Tipuana tipu, la flor amarilla que cubre de nuevo Barcelona (y alrededores)
  8. Las obras de la Meridiana hasta Fabra i Puig se encarecen en 3,2 millones de euros por cambios y excavaciones arqueológicas

Viladecans renueva 1.300 contenedores de residuos para incentivar la recogida selectiva

Viladecans renueva 1.300 contenedores de residuos para incentivar la recogida selectiva

Dos detenidos por robar móviles y cadenas de oro en Sant Boi y Barcelona arrojando gas pimienta contra las víctimas

Dos detenidos por robar móviles y cadenas de oro en Sant Boi y Barcelona arrojando gas pimienta contra las víctimas

Sant Joan 2026 en Barcelona: refuerzo del transporte público con horarios especiales en Rodalies, FGC, Metro y TRAM

Dónde habrá hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona: barrios y horarios confirmados

Dónde habrá hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona: barrios y horarios confirmados

El metro de Barcelona funcionará 43 horas seguidas por Sant Joan: estos son los horarios especiales

El metro de Barcelona funcionará 43 horas seguidas por Sant Joan: estos son los horarios especiales

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bottega Bernacca, Els Ocellets y Bar La Nevera

3 buenos restaurantes de Barcelona para el fin de semana: Bottega Bernacca, Els Ocellets y Bar La Nevera

Las mejores heladerías de Barcelona para derretirse de gusto este finde

Las mejores heladerías de Barcelona para derretirse de gusto este finde

Historia de la gobernanza de la Barcelona metropolitana: de la disolución de la Corporación a la Ley del AMB