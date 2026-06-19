Viladecans renueva 1.300 contenedores de residuos para incentivar la recogida selectiva

El Ayuntamiento de Viladecans (Baix Llobregat) ha iniciado la renovación de los 1.300 contenedores de residuos de la ciudad para mejorar el servicio e incentivar la recogida selectiva, actualmente en el 34%. La actuación ha comenzado esta semana en el barrio de Sales e irá llegando al resto de aquí a septiembre. Los nueces son más fáciles de utilizar, más resistentes a las condiciones climáticas y el vandalismo y más compactos.

Aparte de sustituir los 1.300 contenedores y poner otros 50 nuevos, se estrenará un nuevo sistema de islas móviles en los barrios de montaña para acercar los contenedores de todas las fracciones a menos de 100 metros de todos los hogares. También se cambiarán el medio centenar de contenedores enterrados más antiguos y se pasarán a superficie una veintena más.

La renovación de contenedores forma parte de la segunda fase de mejoras del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria estrenado en 2024 y que prevé también la incorporación de ocho nuevos camiones para la recogida.

La recogida de residuos y limpieza viaria es el mayor gasto del presupuesto municipal y está adjudicado a la empresa Urbaser por 132,9 millones de euros para un plazo de diez años. Los trabajos son realizados por una plantilla de 120 personas en un servicio que se presta todos los días del año, adaptándose a las necesidades de cada día.