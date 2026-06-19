El Tibidabo inaugura CreaTibi, una nueva sala con LEGO y robótica para niños y jóvenes

El parque de atracciones Tibidabo de Barcelona estrenará este sábado, 20 de junio, la nueva sala CreaTibi, en un acto inaugural que tendrá lugar a las 10.00 h en el propio espacio. La apertura llega de la mano de la alianza entre el parque, gestionado por BSM, y la cooperativa Abacus, en una apuesta por reforzar las experiencias familiares y el aprendizaje en un entorno lúdico.

En la inauguración participarán representantes del parque y de Abacus, y servirá para presentar la nueva propuesta de actividades creativas y tecnológicas de CreaTibi. El espacio inicia así una nueva etapa con una imagen renovada y una orientación más alineada con los valores del Tibidabo: un entorno pensado para que niños y jóvenes aprendan mientras juegan.

La sala se ha transformado en un espacio más abierto, creativo y acogedor, donde el universo es el hilo conductor de todas las actividades. A partir del popular juego de construcción LEGO, la propuesta invita a explorar, imaginar y experimentar de forma activa.

Una de las principales novedades es la reorganización del espacio en dos grandes áreas. Por un lado, una zona de juego libre, flexible y accesible para todos los visitantes. Por otro, un área de robótica que introduce a los más jóvenes en el pensamiento computacional y la programación a través del juego, la manipulación y la experimentación.

Las actividades están pensadas para distintas franjas de edad —de 3 a 5 años, de 6 a 8 y de 9 a 12—, con propuestas adaptadas a cada etapa. Los más pequeños podrán desarrollar el juego simbólico, crear figuras e historias o interactuar con el robot Blue-Bot. Los mayores, en cambio, podrán diseñar composiciones en los nuevos paneles verticales de LEGO inspirados en el universo o incluso programar un videojuego en la consola Retro Arcade.

Para acceder a la sala CreaTibi será necesaria reserva previa.

El proyecto ha sido diseñado por el equipo educativo de Abacus, una cooperativa con más de 57 años de trayectoria que refuerza así su apuesta por la educación transformadora a través del juego, la creatividad y la cultura. La iniciativa busca ir más allá del aula y ofrecer experiencias de aprendizaje significativas en un entorno singular como el Tibidabo.

Además, la renovación de CreaTibi también abre la puerta a nuevas actividades dirigidas a profesionales del ámbito educativo y del mundo empresarial, con propuestas centradas en el aprendizaje vivencial y el trabajo en equipo.

Por otro lado, el parque acogerá también una actividad especial vinculada al Día del Juego de UNICEF el domingo 21 de junio. Coincidiendo con la inauguración de CreaTibi, la iniciativa pone el foco en el juego como derecho universal de la infancia y busca sensibilizar sobre las desigualdades en el acceso al juego en todo el mundo.

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La jornada se celebrará de 12.00 a 17.00 h en la Plaça dels Somnis del parque Parc d'atraccions Tibidabo. Allí, las familias podrán participar en una experiencia participativa con un “pasaporte virtual” que invita a recorrer distintas actividades lúdicas y colaborativas, pensadas para reflexionar sobre las dificultades que muchos niños y niñas tienen para acceder al juego en igualdad de condiciones.