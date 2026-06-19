Movilidad durante la verbena
Sant Joan 2026 en Barcelona: refuerzo del transporte público con horarios especiales en Rodalies, FGC, Metro y TRAM
Barcelona desplegará un amplio dispositivo de movilidad con motivo de la verbena
El metro de Barcelona funcionará 43 horas seguidas por Sant Joan: estos son los horarios especiales
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El próximo martes, 23 de junio, en Barcelona tendrá lugar una de las noches más multitudinarias del año con motivo de la verbena de Sant Joan 2026. Hogueras, petardos y celebraciones volverán a llenar playas, plazas y calles, en una jornada en la que el transporte público será clave para facilitar la movilidad de miles de personas.
Por ello, la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha activado un dispositivo especial que permitirá reforzar y ampliar el servicio de metro, TRAM, Rodalies, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Nitbus, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros y continuados durante toda la noche del 23 al 24 de junio, según ha informado este viernes en un comunciado.
TRAM
El TRAM también ofrecerá servicio ininterrumpido durante la noche del 23 de junio en todas sus líneas excepto la T6, con frecuencias que oscilarán entre los 15 y los 30 minutos según el tramo.
Metro
El metro funcionará durante toda la noche de la verbena y hasta el final del día siguiente, con un servicio ininterrumpido que se prolongará desde las 5.00 horas del martes 23 de junio hasta las 24.00 horas del miércoles 24 de junio. Además, se incorporarán hasta 18 trenes adicionales en las franjas de mayor demanda. De este modo, el metro de Barcelona funcionará durante 43 horas seguidas.
FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) prolongará su servicio hasta las 2.00 horas de la madrugada, siguiendo el horario habitual de víspera de festivo, y retomará la circulación a las 5.00 horas del miércoles.
Rodalies
Por su parte, Rodalies de Catalunya reforzará la oferta con cinco trenes especiales en las líneas R1 y R2 Sud, además de incrementar la capacidad en los servicios hacia el litoral del Garraf y el Maresme. Durante la noche de Sant Joan se garantizarán frecuencias aproximadas de 30 minutos en los principales corredores.
Autobuses nocturnos
El Nitbus del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que da servicio a 18 municipios, funcionará con su servicio habitual entre las 23.00 y las 5.00 horas, con refuerzos puntuales en determinadas líneas para absorber el incremento de demanda.
Los autobuses nocturnos de la Generalitat también adaptarán su funcionamiento a los patrones de noches de fin de semana en comarcas como el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme y Garraf, con el objetivo de reforzar la movilidad en los principales ejes metropolitanos.
Refuerzo de seguridad y limpieza
Todos los operadores han previsto un refuerzo de personal en trenes, estaciones y servicios de atención al usuario, especialmente en las zonas de mayor afluencia como el litoral y el centro de Barcelona. También se intensificarán las tareas de limpieza, mantenimiento y seguridad durante toda la jornada.
La verbena de Sant Joan concentra cada año miles de desplazamientos hacia las playas del área metropolitana y los principales puntos de encuentro de la ciudad, donde vecinos y visitantes celebran el inicio del verano. Por este motivo, las autoridades recomiendan priorizar el transporte público frente al vehículo privado, especialmente durante la noche del 23 de junio, cuando se registran las mayores concentraciones de movilidad y tráfico.
El dispositivo especial de Sant Joan se ha consolidado como uno de los operativos de movilidad más importantes del año en Barcelona, junto a otras grandes celebraciones como la Mercè o la Nochevieja.
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