Pitingo suspende el concierto previsto para este viernes en Badalona por motivos médicos

El concierto de Pitingo programado para este viernes 19 de junio, a las 22 horas, en el anfiteatro del parque del Gran Sol de Badalona, "ha quedado suspendido por motivos de salud del artista, que han sido comunicados este mismo viernes al Ayuntamiento", según ha explicado en primer lugar el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en su perfil de X y, posteriormente, el consistorio ha corroborado a través de una nota de prensa.

A consecuencia de la anulación del recital, "y de acuerdo con la Asociación de Vecinos San Juan de Llefià – Gran Sol", el gobierno municipal anuncia que quedan anulados también todos los actos de la Festa Major del barrio, que estaban previstos para esta noche de viernes.

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El Ayuntamiento de Badalona "lamenta las molestias que esta cancelación pueda ocasionar". El Festival de Música Grande Sol mantiene la actuación gratuita de Maruja Limón prevista para el sábado 20 de junio, a las 22 horas, en el anfiteatro del parque del Gran Sol de Badalona.