Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de calorIncendios forestalesIsak AndicZapateroTeletrabajoTráfico - Operación salidaAndy BurnhamAchraf HakimiIncendiosTiempo Sant JoanMetro Sant JoanIker CasillasLaura EscanesMaxi Iglesias
instagramlinkedin

En el Parque del Gran Sol

Pitingo suspende el concierto previsto para este viernes en Badalona por motivos médicos

La actuación gratuita de Maruja Limón prevista para el sábado 20 de junio se mantiene

El músico Pitingo antes de un concierto en Barcelona en una imagen de noviembre de 2021.

El músico Pitingo antes de un concierto en Barcelona en una imagen de noviembre de 2021. / FERRAN SENDRA / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Badalona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El concierto de Pitingo programado para este viernes 19 de junio, a las 22 horas, en el anfiteatro del parque del Gran Sol de Badalona, "ha quedado suspendido por motivos de salud del artista, que han sido comunicados este mismo viernes al Ayuntamiento", según ha explicado en primer lugar el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, en su perfil de X y, posteriormente, el consistorio ha corroborado a través de una nota de prensa.

A consecuencia de la anulación del recital, "y de acuerdo con la Asociación de Vecinos San Juan de Llefià – Gran Sol", el gobierno municipal anuncia que quedan anulados también todos los actos de la Festa Major del barrio, que estaban previstos para esta noche de viernes.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento de Badalona "lamenta las molestias que esta cancelación pueda ocasionar". El Festival de Música Grande Sol mantiene la actuación gratuita de Maruja Limón prevista para el sábado 20 de junio, a las 22 horas, en el anfiteatro del parque del Gran Sol de Badalona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los requisitos para obtener la actual Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
  2. Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
  3. Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
  4. Los Mossos comienzan el macrodesahucio de 58 pisos ocupados en La Mina desalojando a tres familias
  5. Nati, Eladio, Mireia y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
  6. Las rehabilitaciones del barrio de Sant Ildefons de Cornellà, premiadas por su apuesta por la transformación urbana
  7. Tipuana tipu, la flor amarilla que cubre de nuevo Barcelona (y alrededores)
  8. Las obras de la Meridiana hasta Fabra i Puig se encarecen en 3,2 millones de euros por cambios y excavaciones arqueológicas

Pitingo suspende el concierto previsto para este viernes en Badalona por motivos médicos

Pitingo suspende el concierto previsto para este viernes en Badalona por motivos médicos

Collboni evita garantizar la continuidad de la incineradora de Sant Adrià: "Nadie permitiría una actividad que perjudique la salud"

Dónde habrá hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona: barrios y horarios confirmados

Dónde habrá hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona: barrios y horarios confirmados

El Sant Pau modernista resucita en una expo a Fontilles, la última leprosería de España

Laureà Fanega, director de Fundació Barcelona Capital Nàutica: "Barcelona presentará una hoja de ruta para impulsar la resiliencia costera en todo el mundo"

Laureà Fanega, director de Fundació Barcelona Capital Nàutica: "Barcelona presentará una hoja de ruta para impulsar la resiliencia costera en todo el mundo"

Precios topados y otras regulaciones: alcaldes mediterráneos esgrimen recetas para combinar el turismo con el acceso a la vivienda

Precios topados y otras regulaciones: alcaldes mediterráneos esgrimen recetas para combinar el turismo con el acceso a la vivienda

Collboni reivindica la "competitividad" de las ciudades del sur de Europa para captar inversión ante la "convulsión global"

Collboni reivindica la "competitividad" de las ciudades del sur de Europa para captar inversión ante la "convulsión global"

El Tibidabo inaugura CreaTibi, una nueva sala con LEGO y robótica para niños y jóvenes

El Tibidabo inaugura CreaTibi, una nueva sala con LEGO y robótica para niños y jóvenes