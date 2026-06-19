Irídia denuncia a Albiol a la Fiscalía de Delitos de Odio por llamar "escoria humana" a un detenido en Badalona y revelar su orígen

Irídia ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, a raíz de una publicación en Instagram en la que el alcalde difundió la imagen de un detenido por un hurto, reveló su nacionalidad, lo tachó de "escoria humana" y afirmó que, si fuera por él, lo "devolvería nadando a Marruecos". Según la entidad en defensa de los derechos humanos, estas expresiones "podrían incitar al odio contra un colectivo por razón de la nacionalidad y podrían ser constitutivas de delito". Por ello, ha pedido a la fiscalía que abra una investigación para esclarecer los hechos.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 17 de junio, después de que la Guardia Urbana de Badalona detuviera a una persona presuntamente responsable de un delito de hurto y de que el alcalde recibiera una fotografía del arrestado esposado en la parte trasera de un vehículo. Albiol publicó esta imagen en su cuenta de Instagram —con más de 178.000 seguidores— junto con un comentario que calificaba al arrestado de "escoria humana", hacía referencia a su nacionalidad y lo vinculaba con un "tirón" a una mujer de 81 años en el barrio de Llefià. En el mismo texto, también destacaba la intervención de un agente de la Guardia Urbana y la colaboración de un ciudadano en la detención. Además, también criticaba la situación judicial del arrestado y afirmaba que, si dependiera de él, lo "devolvería nadando a Marruecos".

De acuerdo con Irídia, en un día el mensaje acumuló más de 67.000 "me gusta" y 5.800 comentarios despectivos y discriminatorios hacia el arrestado. En este contexto, la entidad ha defendido que el número de interacciones en la red social evidencia que la difusión del contenido "podría haber llegado a centenares de miles de personas".

Asimismo, el escrito ha apuntado que, al publicar la fotografía en la que se podía ver el rostro de la persona, Albiol habría "menospreciado el derecho a la presunción de inocencia" del hombre. El texto también ha señalado que la situación es especialmente grave porque Albiol es una autoridad pública y porque su cuenta tiene una gran repercusión mediática. Por otro lado, el documento ha remarcado que, con esta publicación, el alcalde de Badalona hizo una mención explícita a la nacionalidad de la persona detenida y la vinculó a la comisión de un delito, "con plena conciencia de los sentimientos de rechazo y animadversión que ello podía generar y que, de hecho, generó".

Finalmente, Irídia ha considerado que, cuando el alcalde lamenta no poder "devolverlo nadando", hace referencia al hecho de que le sabe mal "no poder utilizar una vía de retorno que lo conduciría a una muerte segura y, en todo caso, contraria a la ley y a los derechos humanos". En la misma línea, ha alertado de que "la atribución de la culpabilidad por parte de las autoridades públicas tiene un efecto directo en la presunción de inocencia de las personas detenidas", ya que puede suponer la creación de un "juicio paralelo".