Historia de la gobernanza de la Barcelona metropolitana: de la disolución de la Corporación a la Ley del AMB

Los 15 años de vida del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que este 19 de junio conmemora el Parlament de Catalunya no se pueden entenderse sin los antecedentes de la ley del 2010 que alumbró a la administración metropolitana tal y como se la conoce hoy. Unos antecedentes que marcan el devenir político e institucional del ente que integra a los ayuntamientos de Barcelona y otros 35 municipios de su entorno, un territorio en el que viven 3,3 millones de personas.

Esa cronología histórica queda exhaustivamente reflejada en el libro 'Metròpolis sense govern', donde los investigadores Marc Martí-Costa, Mariona Tomàs y Roger Barres diseccionan la evolución de la gobernanza metropolitana deteniéndose en puntales como la constitución (1974) y posterior disolución (1987) de la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB); el reimpulso de las políticas metropolitanas a cargo del 'tripartit' de Pasqual Maragall; o la ley que el año 2010 dio definitivamente cobertura jurídica y competencial al AMB tal y como hoy se conoce.

Nivel estatal / Autonómico Nivel estatal / Autonómico Nivel metropolitano Nivel metropolitano Constitución de la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB). El Estatuto de Autonomía otorga al Gobierno de la Generalitat la capacidad de crear entidades metropolitanas. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, otorga a las comunidades autónomas la competencia de crear entidades metropolitanas. Disolución de la CMB y creación de dos agencias sectoriales (Entidad Metropolitana del Transporte y la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente) y creación de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana. Creación de la Autoridad del Transporte Metropolitano, un consorcio interadministrativo para articular la cooperación de los servicios de transporte público. Integración tarifaria del transporte público en la primera corona. Se recupera la agenda metropolitana por parte del Gobierno tripartito de la Generalitat, liderado por el antiguo alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Nuevo Estatuto de Autonomía, que reconoce las áreas metropolitanas (art. 93). Ley 31/2010 del Área Metropolitana de Barcelona. Constitución del AMB.

Los historiadores sitúan el origen de los tiempos del AMB en el Plan Comarcal de Barcelona 1953, que fue el "primer plan urbanístico que realmente superaba los límites municipales, pero también contaba con todo su andamiaje institucional". Posteriormente, definen como "salto de escala" el Plan Director del Área Metropolitana de 1968, que no logró consolidarse "por las dificultades de coordinación entre el nivel municipal, comarcal y provincial".

"Lo que arraigó fue la creación en 1974 de la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB), que incluía 27 municipios, mucho más continuista con la lógica comarcal y menos invasora de la lógica provincial", explican Martí-Costa, Mariona Tomàs y Roger Barres. Su principal novedad fue que introdujo servicios de interés metropolitano como transporte, abastecimiento de aguas, tratamiento de aguas residuales, suministro de energía eléctrica y gas, fomento de la vivienda, tratamiento de residuos, servicios funerarios, extinción de incendios, mataderos y mercados centrales.

En 1987, el Parlament disolvió la CMB al ser interpretada por la Generalitat de Pujol como una "amenaza", señalan los académicos, al gobierno catalán. Fue entonces cuando sus competencias fueron asumidas por dos entidades sectoriales: la Entidad Metropolitana de Transporte (con 18 municipios) y la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Aguas y Residuos (con 33 municipios). Un año más tarde, 23 municipios metropolitanos se unieron voluntariamente en la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana con la voluntad de conservar la dotación presupuestaria estatal y la dinámica de cooperación anterior. Esta mancomunidad se amplió gradualmente hasta acoger 31 municipios.

Y no fue hasta las elecciones autonómicas de 2003 que la reforma metropolitana volvió a tener un "lugar destacado en la agenda", el cual los académicos atribuyen a reimpulso del exalcalde de Barcelona y nuevo president de la Generalitat, Pasqual Maragall, en lo que se convertiría en el primer 'tripartit'. El libro señala una coyuntura política que permite interpretar el AMB hoy: "Durante el proceso de su diseño institucional, la principal voluntad de muchas élites políticas regionales y locales fue limitar el poder y la centralidad de Barcelona y rebajar el perfil político de la entidad metropolitana entrante. En este sentido, la voluntad de reconstruir un gobierno metropolitano estuvo más relacionada con un interés pragmático por la coordinación de políticas y servicios que con el deseo de construir un poder político metropolitano".

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Finalmente, el 3 de agosto de 2010 el Parlament aprobó la Ley del AMB tal y como se conoce hoy, integrada por 36 municipios que ya se habían agrupado en un consorcio desde el año 2009. Fue en 2011 cuando se constituyeron formalmente los órganos de gobierno del ente. La citada ley, que ahora conmemora el Parlament, otorgó al AMB competencias en urbanismo; movilidad y transporte público; medio ambiente; vivienda; desarrollo económico; o políticas sociales.