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Granollers abrirá aparcamientos gratuitos para paliar las afectaciones a la movilidad del Tour de Francia

CONTEXTO | El Tour de Francia atraerá a Barcelona a unos 850.000 aficionados e implicará importantes cortes de tráfico

Imagen del centro de Granollers.

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Granollers
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Granollers se prepara para paralizar el centro de la ciudad y los tramos del recorrido de la tercera etapa del Tour de Francia, que saldrá el 6 de julio de la capital vallesana rumbo a Les Angles, ya en territorio francés.

El paso de la prueba ciclista y los trabajos previos comportarán limitaciones de movilidad a partir del viernes previo, 3 de julio, que implicarán el bloqueo de vados, la eliminación de plazas habituales de aparcamiento y cortes de calles, tanto para vehículos como para peatones.

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Para paliar estas limitaciones se han habilitado alternativas, entre ellas la apertura gratuita de aparcamientos de pago o la creación de una zona de parking en el Circuit de Barcelona-Catalunya con un servicio lanzadera que conectará con el centro de la ciudad.

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