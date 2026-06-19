El Govern trabaja en la conversión del cuartel de la Guardia Civil de Sabadell en dependencias del Hospital Parc Taulí para 4.000 personas

La Generalitat y el Ayuntamiento de Sabadell continúan avanzando en el proyecto para transformar el antiguo cuartel de la Guardia Civil en unas nuevas dependencias vinculadas al Hospital Parc Taulí. Según ha detallado Olga Pané, consellera de Salut, en una reciente respuesta parlamentaria del Govern, el futuro equipamiento “permitiría trasladar buena parte de la actividad ambulatoria del centro sanitario y beneficiar a cerca de 4.000 usuarios diarios ”, reza el escrito del la titular de Salut.

Ese tenor literal, que responde a una pregunta del diputado de la CUP Xavier Pellicer, confirma que ambas administraciones trabajan conjuntamente para destinar el recinto, situado junto al complejo hospitalario, “a la construcción de un nuevo edificio de consultas externas”. El proyecto sigue adelante pese a que una polémica sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 5 de junio de 2025, determinó que el inmueble es propiedad del Estado y anuló la declaración de titularidad municipal aprobada en 2018.

Según el plan funcional elaborado para la actuación, el futuro edificio prevé acoger diversos servicios ambulatorios del Parc Taulí, entre ellos las consultas externas, gabinetes, hospital de día, el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP), diagnóstico por la imagen, farmacia ambulatoria, extracciones y un gimnasio de rehabilitación.

La consellera señala que la superficie necesaria para albergar estos servicios "se sitúa en torno a los 17.000 metros cuadrados, mientras que el complejo dispone de una edificabilidad total de 23.000 metros cuadrados, lo que permitiría asumir el crecimiento previsto".

Descongestionar el hospital

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es separar la actividad ambulatoria de la hospitalaria. Según expone la consellera, el traslado “evitaría que cerca de 4.000 usuarios diarios tuvieran que compartir circuitos con pacientes ingresados o con aquellas personas que acuden al hospital para intervenciones quirúrgicas, urgencias o pruebas de mayor complejidad”.

Además, la operación permitiría liberar espacios actualmente ocupados por las consultas externas dentro del Parc Taulí para d estinarlos a procesos asistenciales más complejos y de alta especialización.

El futuro del antiguo cuartel de la Guardia Civil estuvo marcado durante años por un conflicto judicial sobre su titularidad que quedó resuelto con una sentencia firme del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dio la razón al Estado y anuló la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Sabadell en 2018 para declarar de forma unilateral la nulidad del convenio firmado en 2006 con el Ministerio del Interior.

La resolución devolvía el escenario al acuerdo original, que establecía la cesión del inmueble al consistorio a cambio del pago de tres millones de euros y la entrega de un solar municipal , al tiempo que fijaba doctrina al considerar que los convenios entre administraciones no pueden ser revisados unilateralmente por una de las partes.

Reforma integral de Urgencias

La respuesta parlamentaria también recuerda que "la principal actuación estratégica actualmente en marcha en el Parc Taulí es la reforma integral del Servicio de Urgencias, una transformación que se desarrollará por fases y cuya finalización está prevista para finales de 2028" concluyó Pané.

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La primera fase ya ha permitido habilitar unas nuevas Urgencias Pediátricas con espacios y circuitos diferenciados de los de adultos . El plan incluye además la remodelación y ampliación del hospital de día oncohematológico, la adecuación de quirófanos, la creación de una sala de intervencionismo vascular y la renovación integral de la radiofarmacia.