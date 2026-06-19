Del 15 al 21 de agosto
El periodista Vicenç Sanclemente, elegido pregonero de la Fiesta Mayor de Gràcia de 2026
Además de una larga trayectoria como corresponsal en varios países, es autor de un libro sobre los populares festejos
El cartel de las Fiestas de Gràcia 2026 ya tiene ganador: un homenaje al baile y a los orígenes del barrio
El periodista, historiador y docente Vicenç Sanclemente será el pregonero de la Fiesta Mayor de Gràcia 2026, que se celebrará del 15 al 21 de agosto, según han informado la Fundación Fiesta Mayor de Gràcia y el Ayuntamiento de Barcelona.
Sanclemente (Barcelona, 1959) es autor del libro 'Gràcia. Història de la festa més gran del pla' (1990) y de diversos documentales sobre la fiesta mayor. El periodista será el encargado de leer el pregón desde el balcón de la sede del distrito, en la plaza de la Vila, el próximo 14 de agosto.
Sanclemente ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Radio Televisión Española. Ha sido corresponsal en varios países, como México, Cuba, Estados Unidos, Reino Unido y China. Además, ha dirigido programas informativos y de reportajes para la televisión pública.
- Estos son los requisitos para obtener la actual Tarjeta Rosa de transporte en Barcelona: edad e ingresos brutos familiares
- Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
- Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas
- Los Mossos comienzan el macrodesahucio de 58 pisos ocupados en La Mina desalojando a tres familias
- Nati, Eladio, Mireia y Aitor: los cuatro rostros que explican por qué hay que respetar los asientos reservados en metro y bus de Barcelona
- Las rehabilitaciones del barrio de Sant Ildefons de Cornellà, premiadas por su apuesta por la transformación urbana
- Tipuana tipu, la flor amarilla que cubre de nuevo Barcelona (y alrededores)
- Las obras de la Meridiana hasta Fabra i Puig se encarecen en 3,2 millones de euros por cambios y excavaciones arqueológicas