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Del 15 al 21 de agosto

El periodista Vicenç Sanclemente, elegido pregonero de la Fiesta Mayor de Gràcia de 2026

Además de una larga trayectoria como corresponsal en varios países, es autor de un libro sobre los populares festejos

El cartel de las Fiestas de Gràcia 2026 ya tiene ganador: un homenaje al baile y a los orígenes del barrio

El periodista Vicenç Sanclemente, pregonero de la Fiesta Mator de Gràcia de 2026.

El periodista Vicenç Sanclemente, pregonero de la Fiesta Mator de Gràcia de 2026. / Fundació Festa Major de Gràcia

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EFE

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Barcelona
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El periodista, historiador y docente Vicenç Sanclemente será el pregonero de la Fiesta Mayor de Gràcia 2026, que se celebrará del 15 al 21 de agosto, según han informado la Fundación Fiesta Mayor de Gràcia y el Ayuntamiento de Barcelona.

Sanclemente (Barcelona, 1959) es autor del libro 'Gràcia. Història de la festa més gran del pla' (1990) y de diversos documentales sobre la fiesta mayor. El periodista será el encargado de leer el pregón desde el balcón de la sede del distrito, en la plaza de la Vila, el próximo 14 de agosto.

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Sanclemente ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Radio Televisión Española. Ha sido corresponsal en varios países, como México, Cuba, Estados Unidos, Reino Unido y China. Además, ha dirigido programas informativos y de reportajes para la televisión pública.

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