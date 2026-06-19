La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal

La empresa catalana Flock Drone Art Studio se encamina a batir la noche de este viernes 19 de junio el récord europeo por hacer volar el mayor número de drones de forma simultánea, en el marco del festival internacional Air Invictus en Portugal. Conocida por conmemorar en un aplaudido espectáculo la figura de Gaudí en la Sagrada Família, la compañía gerundense ha aprovechado el éxito para desplegar esta vez 3.100 drones. Superando por 50 el récord europeo que hasta ahora era de 3.050 drones sincronizados, Flock Drone Art Studio asegura que el paso le permitirá consolidar su posición entre las compañías de referencia en el ámbito de los espectáculos de drones a nivel internacional.

Celebrado del 19 al 21 de junio, Air Invictus es uno de los mayores festivales aéreos y tecnológicos internacionales de Europa y sitúa a Portugal en una buena posición a nivel aeronáutico. El CEO de la empresa Flock Drone Art Studio, Fran Arnau, ha explicado a EL PERIÓDICO que se "adaptarán a lo que el festival pide".

Algunas de las figuras que ejecutaran están relacionadas con el espacio y la Tierra, y también con el turismo, promoviendo así los valores del país. Aparte de las figuras, la música es un segundo elemento determinante para la empresa, ya que va ligada al relato del espectáculo. En este caso, Arnau ha detallado que "mezclará modernidad con tradición". De la misma forma que hicieron con la basílica, el espectáculo incluirá un mensaje que, aunque la compañía no quiere desvelarlo todavía, el CEO ha avanzado que se trata de una frase motivacional del país. De hecho, tratándose de la frase más larga dibujada con drones a escala mundial, la tilda de 'la aleta del espectáculo'.

En cuanto a la parte logística, Fran Arnau ha detallado que gracias a la existencia de un permiso denominado ‘cross border’, hacer volar los drones en España es tan accesible como hacerlo en cualquier país europeo. Además, ha explicado que los drones se trasladaron en dos camiones, desde su sede, ubicada en Girona, hasta la gran playa de Montesinos, un municipio junto a Oporto. El último ensayo previo al evento ha consistido en hacer volar entre 200 y 300 drones esta madrugada. El CEO ha apuntado que todo esto tiene lugar poniendo el foco en la parte artística y con el objetivo de hacer sentir 'cosas' a la gente.

Visto el buen recibimiento en la Sagrada Família, los ocho años de experiencia de la empresa y la buena meteorología, Fran Arnau tiene la certeza: "Irá bien, seguro". Ya queda menos para poder disfrutar de los drones de 22:30 h a 22:45 h en el Río Duero, Oporto y Gaya, un espectáculo al aire libre y abierto a todo el mundo.