Sucesos
Dos detenidos por robar móviles y cadenas de oro en Sant Boi y Barcelona arrojando gas pimienta contra las víctimas
Los arrestados, de 26 y 33 años, presuntamente cometieron siete delitos de robo con violencia entre abril y junio cuando las víctimas entraban en sus portales
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 11 de junio a dos hombres, de 26 y 33 años, como presuntos autores de siete delitos de robo con violencia. Los autores, que suman ocho antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio, en la mayoría de los hechos operaban por igual: los autores seguían a las víctimas hasta su casa y perpetraban el robo en las porterías cuando éstas se disponían a acceder o subir al ascensor o por la escalera.
Para atacarlas, utilizaban gas pimienta con el objetivo de llevarse las cadenas de oro o los teléfonos móviles que llevaban las víctimas, todas ellas varones de entre 25 y 77 años.
Los hechos investigados tuvieron lugar en los distritos de Horta, Sants-Montjuïc, Sant Andreu y Nou Barris de la ciudad de Barcelona y en el municipio de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) entre el 12 de abril y el 5 de junio de este año. Las denuncias de las víctimas que describían el mismo modus operandi, la descripción coincidente que facilitaban sus afectados y las imágenes de cámaras de videovigilancia facilitaron la investigación.
Además, durante la detención y el cacheo se encontraron dos botes de gas pimienta entre las pertenencias de los detenidos. En un comunicado, la policía catalana señala que los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 13 de junio.
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