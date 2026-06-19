Patrimonio
Barcelona obliga a retirar los rótulos de una bodega histórica de la Barceloneta para cumplir la norma
La bodega Fermín ha tenido que desprenderse de sus letreros, instalados desde 1973, por una orden para acatar la ordenanza de usos del paisaje urbano
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El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado la retirada de los rótulos de un histórico establecimiento del barrio de la Barceloneta, la bogeda Fermín, instalados desde 1973, hace más de medio siglo. Con la directriz, se impone al local el cumplimiento de la ordenanza de usos del paisaje urbano del consistorio, que limita el grosor de los carteles en las fachadas y prohíbe ciertos tipos de letreros que sobresalgan de la fachada, entre otros criterios. La instrucción ha causado malestar en el negocio y organizaciones que se han hecho eco de la resolución municipal.
A través de las redes sociales, la bodega Fermín ha expresado sentir "pena" e "indignación" por que sostiene que la orden del ayuntamiento "no respeta los signos de identidad del barrio". Agrega que se da un caso de agravio, porque afirma que "la mayoría de los locales del entorno" no respetan las prescripciones de la normativa municipal, "a pesar de que las aperturas son mucho más recientes".
La Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico ha salido en respaldo del establecimiento de la Barceloneta. La organización ha lamentado la "retirada forzosa de los rótulos históricos de la bodega Fermín. A su vez, ha manifestado que no comprende qe la ordenanza del ayuntamiento "no contemple ningún mecanismo de excepción o moratoria para rótulos que, por su antigüedad, materialidad, tipología o aprecio social forman parte del patrimonio gráfico de un barrio".
En esa línea, la entidad ha instado al consistorio a que "desarrolle un salvoconducto normativo específico" para letreros singulares. También pide que "aplique el principio de proporcionalidad" antes de dictar "retiradas irreversibles".
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