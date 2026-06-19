Collboni evita garantizar la continuidad de la incineradora de Sant Adrià: "Nadie permitiría una actividad que perjudique la salud"

El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs aspira a que la ciudad de 39.000 habitantes pegada a Barcelona sea "sexy", como proclama su alcaldesa, Filo Cañete. El futuro complejo audiovisual de las Tres Xemeneies -cuyas moles de 200 metros de altura pasarán a ser de la Generalitat dentro de una inversión de 42 millones de euros- y el campus de oficinas proyectado por Inditex alientan al consistorio a augurar que el municipio ganará protagonismo en el área metropolitana y se desprenderá de condicionantes que aún marcan su presente.

La localidad pretende despojarse de la incineradora de basura de Tersa, que juzga contaminante e incompatible con sus planes de crecimiento. Quiere deshacerse de la planta a medio o largo plazo, del mismo modo que ambiciona que las centrales eléctricas de ciclo combinado de Endesa y Naturgy y el Ecoparc de tratamiento de residuos abandonen la franja que ocupan entre la desembocadura del río y la playa. En sus proximidades se halla el campus Diagonal-Besòs (UPC), sobre el que Cañete y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han anunciado este viernes tras reunirse en Sant Adrià que, después del verano, se desencallará la ampliación del complejo de la Universitat Politècnica de Catalunya. Marcándose 2035 como horizonte pero sin una fecha de finalización precisa, se augura la construcción de un nuevo equipamiento de la Generalitat, una residencia universitaria y un bloque de oficinas en tres solares en la frontera entre ambas poblaciones.

Collboni se ha desplazado a la localidad vecina para acordar la próxima constitución de una comisión bilateral entre ambas ciudades. En todo caso, los alcaldes han confesado que no han hablado sobre la petición del Ayuntamiento de Sant Adrià para desmantelar y trasladar la fábrica que quema hasta 360.000 toneladas anuales de desechos.

"Hay otros niveles administrativos implicados donde se ha de tomar la decisión de futuro", ha respondido Collboni, al frente de los dos propietarios mayoritarios de Tersa, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana (AMB). En todo caso, ha afirmado que "ningún alcalde o alcaldesa permitiría un actividad de cualquier tipo que perjudique la salud de sus vecinos". A su vez, ha declarado que no le corresponde pronunciarse sobre el proceso judicial con el que carga la incineradora, que ya atisba el juicio. "El juez tendrá que decidir", ha zanjado.

Alegaciones al PDUM

Sant Adrià expresa desde 2023 que quiere a Tersa fuera de su territorio, sin plantear una clausura inmediata de la incineradora que más desechos quema en Catalunya. Lo que sí pide es planificar el desmontaje futuro de la planta y su posterior reubicación en un punto del área metropolitano alejado de viviendas, a diferencia de lo que ocurre ahora en la ciudad del Besòs. Los barrios de La Catalana y La Mina han crecido en las inmediaciones de la central y aún se prevé que se edifique más en las cercanías, con los 1.783 pisos proyectados junto a las Tres Xemeneies, al otro lado del río.

El ayuntamiento adrianense ha reclamado el cierre de la instalación de nuevo en las alegaciones que ha interpuesto al Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), la hoja de ruta con que el AMB configura Barcelona y sus aledaños en las próximas décadas. Sant Adrià ya lo solicitó hace dos años y medio, en la primera versión del PDUM que no prosperó. Ahora, Sant Adrià vuelve a rogar que el planeamiento que ha de regir al menos hasta 2050 contemple la “desaparición de las infraestructuras” que se apilan frente a la costa de la localidad, incluyendo la incineradora, los ciclos combinados y el Ecoparc.

Las alegaciones formuladas por el municipio inciden en que “el PDUM no propone ningún calendario de desmantelamiento de las infraestructuras técnicas” concentradas en la fachada marítima del término “ni un escenario de futuro una vez que estas cesen su actividad o se trasladen”. Hace cerca de un año, Endesa reconoció que estima que su central en Sant Adrià y la que Naturgy gestiona sobre suelo de la compañía eléctrica dejen de operar de aquí a 2050.

No obstante, el instrumento urbanístico del AMB sigue reservando esos terrenos para infraestructuras de agua, energía y gestión de residuos. Al mismo tiempo, no modifica el régimen urbanístico de la parcela de Tersa. El borrador del documento topa con los propósitos de Sant Adrià, que anhela que el tramo quede despejado de fábricas para construir pisos, un parque o equipamientos. En ese sentido, admite en las alegaciones que teme que la estrategia del AMB bloquee “implantar un equipamiento estructurante que no sea otro que infraestructuras técnicas y ambientales, más acorde con el entorno y su ubicación estratégica”.

Sacrificio histórico

En su escrito, el ayuntamiento cuestiona que “el PDUM consolida la situación actual de concentración de actividades que pueden producir emisiones nocivas en proximidad a viviendas”. Sant Adrià manifiesta que una “concentración” de plantas industriales como la que alberga frente al mar “es difícil de encontrar en el área metropolitana”. Juzga que “resulta desproporcionada para el peso que el municipio” tiene en la conurbación de Barcelona, “sin que el PDUM plantee alternativas de ubicación”, reprocha.

El consistorio opina que el marco urbanístico en ciernes “tendría que plantear cuál es el escenario de futuro para unos terrenos con tanto valor estratégico y ambiental”. En esa línea, describe el contorno como “un ámbito eminentemente residencial”.

De ese modo, el ayuntamiento postula que el PDUM “no puede ignorar la identificación y necesaria transformación de este ámbito de oportunidad para completar la fachada litoral de Sant Adrià de Besòs. Esgrime que, pese a sus reducidas dimensiones, el municipio "ha sido requerido para la implantación de infraestructuras técnicas de carácter metropolitano de manera desproporcionada” a lo largo de su historia.

En el encuentro de esta mañana, Cañete ha agradecido a Collboni que tenga "una mirada para Sant Adrià desde Barcelona". "A menudo, los vecinos de Sant Adrià vieron que determinadas acciones de Barcelona no eran de complicidad, sino de actuar de espadas a nuestra ciudad, pero ahora nos miramos cara a cara", ha celebrado la alcaldesa. Aún más, ha vaticinado que la población se convertirá en un "polo atractivo" que "puede aportar muchísimo en un momento de transformación" al área metropolitana.