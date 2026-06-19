El juicio a la incineradora Tersa por contaminación grave para la salud empezará en febrero de 2027

Las supuestas emisiones contaminantes atribuidas a la incineradora pública de residuos de Tersa, situada en Sant Adrià de Besòs, se juzgarán casi nueve años después de presentarse la denuncia vecinal que originó una larga investigación judicial. La Audiencia Provincial de Barcelona ha dispuesto que el juicio que dictará sentencia sobre la planta que quema hasta 360.000 toneladas anuales de basura de la capital catalana y su contorno será del 1 al 15 de febrero de 2027. El único acusado que se sentará en el banquillo será el exjefe de explotación de la central y actual director de generación de energía de Tersa, cuyos accionistas mayoritarios son el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana. Se le imputa un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, con riesgo grave para la salud de las personas.

La fiscalía y la acusación ejercida por los denunciantes, la coordinadora vecinal Airenet, coinciden en reclamar que se condene al directivo a cuatro años de prisión, multa de 12.000 euros e inhabilitación para que no trabaje durante un año en instalaciones dedicadas a la valoración de residuos. La defensa del acusado solicita la libre absolución.

En paralelo, el Ayuntamiento de Sant Adrià viene reclamando desde 2023 que se planifique el desmantelamiento y traslado de la incineradora, junto a las centrales de ciclo combinado de Endesa y Naturgy y el Ecoparc, agolpadas entre la desembocadura del río Besòs y la costa. El consistorio ha vuelto a solicitar ahora que se prevea el cierre de todas esas infraestructuras mediante las alegaciones al Plan Director Urbanístico Metropolitano, como ya hizo en la primera versión del futuro instrumento renovado del AMB.

La vista tendrá que dirimir si la incineradora incurrió en una operativa irregular que pudo conllevar que propagara componentes nocivos como las dioxinas y los furanos, considerados tóxicos y potencialmente cancerígenos. Al respecto, la temperatura a la que arden los desechos resulta decisivo para limitar la dispersión de polución. La ley exige que los gases derivados de la incineración alcancen los 850 grados al menos durante dos segundos tras la última inyección de aire de combustión.

Temperaturas y registros

La Fiscalía y Airenet destacan que los registros que Tersa remitió al ente supervisor de la Generalitat figura una gran cantidad de datos disparatados, ya fueran exageradamente altos para calcinar basura como demasiado bajos. Sostienen que, a la vista de los indicadores anómalos, no es posible corroborar que el proceso de combustión fuese el adecuado para destruir contaminantes que entrañan peligro de insalubridad.

La denuncia de Airenet interpuso en 2018 y los atestados aportados a la causa por el servicio de protección de medio ambiente de la Guardia Civil, el Seprona, mencionan dos estudios de 2014 y 2017 de investigadores en toxicología de la Universitat Rovira i Virgili. Los científicos concluyeron que el riesgo de desarrollar cáncer en los habitantes de Sant Adrià es entre tres y cuatro veces mayor en comparación con otros servicios de gestión de residuos.

Por el contrario, la defensa del encausado alega que la calidad del aire alrededor de la incineradora del Besòs es buena. Agrega que los índices de dioxinas diseminadas por la instalación cumplen con los límites exigidos, al igual que otras sustancias sometidas a control, según los informes de la Generalitat y de otras instituciones entregados a la justicia. Postula que la central no ha supuesto un riesgo cancerígeno ni tampoco para la salud de los vecinos de las inmediaciones. Replica que las acusaciones se basan en un informe de la Guardia Civil que, afirma, parte de premisas erróneas. En ese sentido, asegura que la cremación de desechos se efectúa acorde a los requerimientos operativos.

Otro asunto a despejar es si el algoritmo que Tersa usa como método de control de la temperatura es válido y riguroso. La Fiscalía y Airenet lo cuestionan, al apuntar que la Generalitat no lo validó y que, en múltiples ocasiones, dio resultados que tachan de fisícamente imposibles e irreales. En cambio, la defensa del exjefe de la planta afirma que la administración ha verificado la fórmula matemática reiteradas veces y esgrime que arrojó valores científicamente precisos y fiables.