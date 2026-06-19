Enrique Tomás protagoniza la primera apertura gastronómica en la Estación de Sants de Barcelona desde que se iniciaron sus obras

Los miles de pasajeros que cada día pasan por la estación de Sants ya lo tienen algo más fácil para poder comer algo antes de seguir con su trasiego diario. Enrique Tomás ha abierto en el vestíbulo principal de la estación, junto a la única salida habilitada hacia la plaza de los Països Catalans su primer 'quiosco gastronómico', un estand donde ofrecen 'snacks', bocadillos y café a los clientes. Ha sido la forma que ha encontrado la cárnica de compatibilizar su oferta comercial habitual en el nodo ferroviario con las obras de remodelación que, desde enero de 2025, la han obligado a cerrar la tienda más grande que tienen en la estación.

Ya hace año y medio, de hecho, que los viajeros que pasan por el mayor 'hub' ferroviario de Barcelona se encuentran con una estación a medio hacer. La transformación de todo el edificio principal de la estación y de sus entornos es una de las actuaciones más ambiciosas de Adif y ha obligado a poner patas arriba tanto el exterior del nodo ferroviario como el gran vestíbulo interior. Los trabajos han dejado expuesto el techo del vestíbulo y obligaron a cerrar 25 de los 30 locales comerciales y gastronómicos allí establecidos. Según explicó Adif tras el goteo de cierres, cada negocio optó individualmente por rescindir completamente el contrato --que se cierra con la marca 'tiendas de la estación', que depende de Adif-- o bien suspenderlo temporalmente a la espera de ocupar un nuevo espacio cuando finalicen las obras.

Una cafetería cerrada, en la estación de Sants / Jordi Otix / EPC

La de Enrique Tomás es la primera apertura de un establecimiento gastronómico en la estación desde el inicio de las obras y fuentes de la compañía explican que este nuevo 'pit-stop' gastronómico —así lo definen— ha llegado para quedarse más allá de los trabajos. La idea, explican, es que sea complementario a la tienda que ya tenían en la estación y que ofrecía una barra para degustar sus productos. De momento, sin embargo, el local principal de la cárnica sigue sin una fecha fija de reapertura, de ahí que hayan decidido estrenar este nuevo formato, que aseguran que es pionero en España. El espacio lo ocupan un estand dotado de cafetería y una pequeña cocina para preparar los 'snacks' y bocadillos junto a una nevera en la que se exponen los reconocidos sobres de jamón de la marca.

"Va para largo"

Las fuentes de Enrique Tomás apuntan que tienen constancia de que la reapertura total del vestíbulo y, por ende, de los locales, "va para largo", aunque la estación recibió con buenos ojos la propuesta de la cárnica de su quiosco gastronómico porque formaba parte de una estrategia para compatibilizar este tipo de espacios y servicios mientras duran los trabajos.

Si los plazos no se dilatan, como es habitual en las obras de infraestructuras de este calado, la primera fase de los trabajos de transformación debería finalizar hacia febrero de 2028, 38 meses después de que empezaran los trabajos. Ahí se inscribe la remodelación del vestíbulo de viajeros, que tiene que crecer en casi un 30% de superficie hacia la plaza de los Països Catalans. La reapertura de los locales podría llegar algo antes en función del plan de obras por el que se hayan decantado Acciona y Copcisa, las empresas que se llevaron el contrato de 153 millones de euros para realizar esta primera parte de las obras.

El cartel que informa de las obras que se llevan a cabo en la Estación de Sants. / JORDI OTIX

Los trabajadores de la estación, de momento, no tienen certeza de cuándo reabrirán estos espacios. "Creo que las obras acabarán en 2031", señala uno de los empleados del 'hub' ferroviario, que señala al 'render' de grandes dimensiones expuesto en la entrada de la estación que muestra cómo debe quedar el recinto tras las obras.

El resto de la oferta

Así, solo cinco locales han permanecido abiertos durante toda la duración de las obras hasta ahora. Se trata del McDonald's de la estación y de una cafetería que se encuentran en los locales más cercanos a la plaza Joan Peiró, a salvo de la primera fase de los trabajos. También aguanta allí una tienda de la marca Natura y, más allá del control de acceso a los trenes de Alta Velocidad, otra cafetería más. También se ha librado, por poco, de las afectaciones por las obras el bar que se encuentra dentro de la zona de acceso a los trenes de Rodalies. Está por ver si, una vez finalizada+ la primera fase de los trabajos, también se verán obligados a cerrar temporalmente.