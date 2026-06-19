El AMB celebra su consolidación tras 15 años de vida: "Es un modelo de servicio público y consenso político"

Hay una analogía a la que suele apelar el vicepresidente ejecutivo del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Antonio Balmón, para ilustrar la esencia institucional de la única administración metropolitana constituida legalmente en España. "En Madrid, el aeropuerto se ubica en Barajas, que es un distrito que depende del alcalde de Madrid. En Barcelona, en cambio, el aeropuerto se sitúa en un municipio metropolitano con una alcaldesa y una autonomía propia: El Prat de Llobregat", acostumbra a comentar el también alcalde de Cornellà de Llobregat.

Ese engranaje entre la soberanía municipal y la gobernanza metropolitana, sumado al consenso de las principales fuerzas políticas —pese a la mayoría absoluta socialista, el gobierno metropolitano es compartido entre PSC, Junts, ERC y Comuns—, representa la singularidad del AMB, que este 19 de junio celebra en el Parlament de Catalunya sus 15 años de vida desde que se constituyó formalmente. El simbólico acto contará con el president Salvador Illa, el alcalde Jaume Collboni en calidad de presidente del AMB y una mesa redonda con caras tan conocidas como la del expresident José Montilla; la del ministro de Indústria Jordi Hereu; la de Xavier Trias, quien fue el primer presidente del AMB; o la de Anna Simó, exdiputada que actuó como ponente relatora de la Ley del AMB.

No es tarea sencilla explicar de manera directa a la ciudadanía qué es el AMB. Especialmente por la dificultad que implica la ausencia de un sistema de elección directa —no existe como tal un 'alcalde metropolitano'— a la hora de materializar un sentimiento de pertenencia metropolitana. Para dar testimonio de su década y media de experiencia, la administración ha elegido toda una declaración de intenciones en delicados tiempos de discursos reaccionarios contra lo público: "Celebramos 15 años de servicio público", reza el lema del aniversario metropolitano.

El aterrizaje de ese servicio público son políticas que, aunque acaban cobrando un perfil más técnico y de gestión que de ideología y siglas, resultan a la práctica determinantes para los 36 municipios que integran la conurbación de 3,3 millones de habitantes liderada por la capital catalana. Un ejemplo evidente es el transporte público: el AMB gestiona las líneas de buses urbanos en las ciudades. Otro, los residuos: el AMB tiene la competencia de las plantas de reciclaje metropolitanas. El urbanismo es otra de sus competencias: el ente metropolitano planifica cómo será la fisionomía urbana de las ciudades los próximos 25 años. Y también existe un ciclo del agua metropolitano: el AMB es responsable del suministro, la regeneración y se encarga de dar luz verde, por ejemplo, a la tarifa del agua que pagan los vecinos.

Balmón define a EL PERIÓDICO el momento actual del AMB tras una década y media de historia como de "consolidación de un modelo de consenso político y eficacia institucional". A ojos del líder metropolitano, "el principal reto sigue siendo asegurar una financiación estable, avanzar en políticas de convivencia y reforzar la capacidad de gestión, especialmente en planeamiento urbanístico", que el responsable local más longevo del área de Barcelona considera "clave para consolidar su identidad institucional".

El contexto histórico del ADN metropolitano

El ADN institucional que cobra a día de hoy el AMB está directamente conectado con sus orígenes históricos, que se remontan a décadas antes de que el Parlament de Catalunya aprobara el año 2010 la ley que blinda su cobertura jurídica y competencias actuales. Muy especialmente con la traumática disolución de la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) el año 1987.

Nivel estatal / Autonómico Nivel estatal / Autonómico Nivel metropolitano Nivel metropolitano Constitución de la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB). El Estatuto de Autonomía otorga al Gobierno de la Generalitat la capacidad de crear entidades metropolitanas. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, otorga a las comunidades autónomas la competencia de crear entidades metropolitanas. Disolución de la CMB y creación de dos agencias sectoriales (Entidad Metropolitana del Transporte y la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente) y creación de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana. Creación de la Autoridad del Transporte Metropolitano, un consorcio interadministrativo para articular la cooperación de los servicios de transporte público. Integración tarifaria del transporte público en la primera corona. Se recupera la agenda metropolitana por parte del Gobierno tripartito de la Generalitat, liderado por el antiguo alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Nuevo Estatuto de Autonomía, que reconoce las áreas metropolitanas (art. 93). Ley 31/2010 del Área Metropolitana de Barcelona. Constitución del AMB.

En el libro 'Metròpolis sense govern', investigadores del Institut Metròpoli, adscrito al AMB, sitúan la abolición de la CMB como un movimiento de la Generalitat de Jordi Pujol contra el hiperliderazgo de Pasqual Maragall como alcalde de Barcelona, a quien se atribuyó "un uso de la entidad metropolitana como plataforma política". El rol de la CMB y de Maragall "fueron vistos con reticencias por la Generalitat, ante la amenaza de que el gobierno metropolitano se convirtiera en un contrapeso al gobierno catalán", afirman los autores Marc Martí-Costa, Mariona Tomàs y Roger Barres.

La abolición de la CMB dio paso a la creación de las comarcas y sus competencias fueron asumidas por dos entidades sectoriales: la Entidad Metropolitana de Transporte (con 18 municipios) y la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Aguas y Residuos (con 33 municipios). Un año más tarde, 23 municipios metropolitanos se unieron voluntariamente en la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana con intención de conservar la dotación presupuestaria estatal y la dinámica de cooperación anterior. Esta Mancomunidad se amplió hasta acoger 31 municipios.

El precedente más parecido al AMB tal y como se conoce hoy data del año 2009, cuando los 36 municipios ya se habían unido en un consorcio. Un año más tarde, hacia el final del segundo 'tripartit', liderado por Montilla, se aprobó la Ley del AMB que precedió a la constitución de los órganos de gobierno del ente el año 2011. Pese a suponer un importante avance competencial, los citados investigadores lamentan que no fuera suficiente para evitar que hoy el AMB sea "una institución frágil, con poca autonomía fiscal y una legitimidad democrática débil".

La hoja de ruta futura del AMB

En su retirada de la política, el exalcalde barcelonés y primer presidente del AMB, Xavier Trias, dejó unas palabras que remitían a 1987 y a su vez marcaban la hoja de ruta futura del ente metropolitano: "Cuidado con las dinámicas destructivas. Consolidemos primero el Área Metropolitana antes de hacer inventos que puedan, como en el pasado, detener lo bueno que hemos conseguido”, afirmó Trias.

Esas declaraciones sintetizan el debate sobre el futuro de la gobernanza metropolitana. Mientras Trias y Balmón, artífices del pacto fundacional metropolitano, no están de acuerdo con ampliar el perímetro territorial del AMB, el propio Collboni o patronales como Foment del Treball y Barcelona Global sí apuestan por una Gran Barcelona de 5 millones de habitantes. Esa segunda es la visión que comparte, por ejemplo, Xavier Casinos, autor de 'Barcelona metropolitana: de Consell de Cent a la ciutat global'. "La Ley del 2010 permitió la reactivación del discurso metropolitano, pero no se puede quedar aquí. Crecer hacia una región metropolitana más allá de los 36 municipios nos situaría en el club de las ciudades globales", opina Casinos.

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Debates de altos vuelos al margen, la realidad inmediata del AMB pasa por retos tan relevantes como conseguir que el Ministerio de Hacienda 'compre' la reforma fiscal propuesta por el gobierno metropolitano para dejar de perder 40 millones anuales de recursos propios, necesarios para garantizar las inversiones en un presupuesto —de 1.400 millones— condicionado a las transferencias del Estado. O adjudicar una concesión de 1.000 millones de euros para el suministro de agua en ocho ciudades metropolitanas. O renovar sus plantas de reciclaje. O crear una empresa mixta para gestionar un sistema de seguridad metropolitana. O aprobar definitivamente el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM) más de una década después de empezar a redactarse. Sea como sea, el AMB mantiene intacto 15 años quizás su principal objetivo fundacional: funcionar "como una administración para el resto de 35 municipios que redistribuye (en gran parte) recursos del municipio de Barcelona hacia los demás municipios", rubrican Martí-Costa, Tomàs y Barres.