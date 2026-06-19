El AMB celebra su 15º aniversario con un llamamiento al consenso político: "Este era el sueño democrático del alcalde Maragall"

El Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha escogido celebrar sus 15 años de vida en el mismo lugar en que comenzó su singladura, en el Parlament de Catalunya. Allí fue donde, el 27 de julio de 2010, se aprobó por unanimidad la Ley 31/2010, que daba luz verde a la conformación de los órganos de gobierno, formalizada ya en julio de 2011, de la única administración metropolitana legalmente constituida en España. Ha sido el presidente del AMB, y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el encargado de dar inicio al acto: "Hoy celebramos el sueño democrático del alcalde Pasqual Maragall", ha destacado Collboni, que ha añadido que el exalcalde siempre dijo tener dos objetivos en política. "Uno, el olímpico y, el otro, el metropolitano".

El AMB está integrada por 36 municipios que ocupan 636 km², representan a 3,4 millones de personas (el 42% de la población) y suman más de la mitad del producto interior bruto catalán (un 52%) y alrededor del 11% del PIB español. No en vano, se trata del tercer presupuesto más grande de Catalunya, con 2.896 millones de euros para este 2026. La centralidad política del AMB explica la asistencia de un gran número de personalidades políticas al acto. Entre otras, el expresident Artur Mas, el exalcalde de Barcelona Joan Clos, o los alcaldes de las 36 ciudades metropolitanas. El discurso de Collboni ha agradecido a todos los ediles su trabajo, y ha recordado las dificultades que enfrentó el nacimiento del ente: "Conmemoramos 15 años de un pacto de país que no fue fácil, y que dotó a la realidad metropolitana de Barcelona del gobierno que necesitaba".

Mesa redonda con la presencia de José Montilla, Anna Simó, Jordi Hereu, Jaume Collboni y Xavier Trias, durante el acto de conmemoración de los primeros 15 años del AMB / Jordi Otix / EPC

Para Collboni, el AMB trabaja para "hacer las cosas básicas que la ciudadanía presupone que la política se ocupa". En este sentido, el ente tiene competencias en materias tan sensibles para la ciudadanía como urbanismo, movilidad y transporte público, medio ambiente, vivienda, desarrollo económico o políticas sociales. "Ciudad de ciudades", como describe la propia AMB su idiosincrasia, el ente ha escogido para celebrar los "15 años de servicio público" el lema "hacemos lo que se da por hecho", a la manera de aquel árbitro de fútbol al que se le celebra su actuación en un encuentro, precisamente por mediar entre rivales y cumplir con su cometido rehuyendo la polémica, o "sin hacer demasiado ruido", como ha descrito el presentador del acto, el periodista Josep Cuní.

Bascular hacia el Besòs

El presidente del AMB ha insistido en la necesidad de ampliar los municipios que forman parte del ente y ha señalado como un primer "reto" la "articulación de la Barcelona de los 5 millones de habitantes que pide políticas de cooperación". También ha tenido palabras para el Plan Urbanístico Director Metropolitano (PDUM), pendiente de aprobación y que a tenor del edil constituirá "las bases de la Catalunya metropolitana del futuro". Sin embargo, Collboni, que ha llegado al Parlament tras reunirse con la alcaldesa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha dedicado buena parte de su discurso a ensalzar las oportunidades de crecimiento y a señalar los déficits históricos de los municipios del Besòs.

Si ampliar el organismo es el primer reto, "el segundo gran reto del AMB es el desarrollo del eje del Besòs", ha declarado Collboni. "Hay que mirar y bascular al norte de la Barcelona metropolitana, un ámbito con gran vulnerabilidad social y la la vez de grandes oportunidades de desarrollo y prosperidad", ha resumido el edil, que ha señalado el potencial de los polígonos industriales situados entre Barcelona y el eje del Besòs, sobre los que se planea una ambiciosa remodelación, como ya explicó este diario. No en vano, como ha recordado el presidente del AMB, ocupan una superficie de 800 hectáreas, 200 más de toda el área del Consorci de la Zona Franca: "La catedral industrial más alta de la ciudad son las Tres Xemeneies del Besòs, que con sus 200 metros superan incluso a la torre de Jesús de la Sagrada Família".

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que ha ejercido de anfitrión en el acto de celebración de los 15 años del Àrea Metropolitana de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

El tronco central de la conmemoración lo ha protagonizado una mesa redonda, que ha llevado por nombre 'L'Àrea Metropolitana de Barcelona, 15 años de trayectoria y de prestación de servicios a la ciudadanía', y que ha ahondado en los orígenes del ente, marcado por la disolución de la Corporación Metropolitana de Barcelona en 1987 por parte del Govern de Jordi Pujol, la posterior creación de la Entidad Metropolitana del Transporte, la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente y la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana. Han participado en la mesa redonda la exdiputada del Parlament y poniente redactora de la Ley 31/2010, Anna Simó, el expresidente del AMB y exalcalde de Barcelona Xavier Trias, el expresidente de la Generalitat José Montilla, y el ministro de Industria y Turismo y expresidente de la Mancomunitat de Municipis —ente embrión del AMB—, Jordi Hereu. Todos ellos han señalado la importancia en la génesis del AMB de diversas figuras políticas, desde el expresident Artur Mas, al alcalde de Cornellà y vicepresidente ejecutivo del AMB, Antonio Balmón, que ha sido mencionado en diversas ocasiones. Tanto es así que el presentador del acto le ha invitado a decir unas palabras pese a que no estaba programado. Balmón ha declinado cordialmente la oferta, en uno de los pocos momentos en que el evento se ha salido de su guion previsto.

"Homenaje a la buena política"

A la mesa redonda ha seguido el discurso del president del Parlament, Josep Rull. "Uno de los grandes patrimonios del AMB es la mayoría rotunda que la avaló, ahora es mucho más difícil que las leyes salgan con unanimidad", ha lamentado Rull. También ha destacado que el gobierno del AMB "de concentración [formado por PSC, ERC, Comuns y Junts] es el reflejo de una administración que tiene poco de escaparate y que hace del mandato de ayudar y ser extraordinariamente útil su característica más relevante". "Este acto es un homenaje a la buena política, a la política generosa, a la que es capaz de construir desde posiciones diferentes aquello que nos interpela", ha zanjado el president del Parlament.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante su intervención en el acto de los 15 años del Àrea Metropolitana de Barcelona celebrado en el Parlament de Catalunya. / Jordi Otix / EPC

Sin embargo, ha sido el president de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha cerrado el acto con una felicitación a "todas aquellas personas que participaron en la elaboración de la ley" que permitió el nacimiento del AMB. Asimismo, el discurso del president ha ahondado en la interpelación al consenso político, y a la "necesidad del pacto" y a "la defensa del oficio político" que hizo posible la creación del ente metropolitano: "Hacer política es pactar, y eso quiere decir saber renunciar para conseguir los objetivos". Para acabar, Illa ha apelado a la necesidad de que la capitalidad de Barcelona sea "inclusiva, ya que quien más tiene debe liderar y también ser generoso". El peso clave del AMB en el país ha quedado remachado con las palabras de Collboni sobre su futuro: "El AMB continuará funcionando porque es necesaria y tiene muchos años por delante porque forma parte de la solución a los problemas de la sociedad".