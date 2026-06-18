Los usuarios del autobús interurbano deberán validar su T-Mobilitat también al bajar

Al igual que sucede en Ferrocarrils y en Rodalies: en el futuro las personas usuarias del autobús interurbano más allá de la primera corona también deberán validar su billete al finalizar su recorrido. Es decir que, antes de bajarse, será necesario volver a pasar la tarjeta.

“La validación en la entrada y en la salida permitirá conocer, con datos anónimos, dónde suben y bajan los usuarios, en qué días y a qué horas. Con ello se podrá ajustar la oferta a la demanda real”, explica el director general de la Autoritat del Transport Metropolità, Manuel Valdés.

Mejorar el servicio

La T-mobilitat, frente al sistema de tarjeta magnética tradicional, permite recoger datos precisos sobre los viajes, con información detallada sobre la línea, la parada de subida, el día y la hora. También en tiempo real. Pero aunque hoy ya es posible conocer con mayor detalle dónde empieza un viaje cada usuario, pero no siempre se sabe dónde termina. Para completar esta información, el siguiente paso será instalar validadoras de salida en los autobuses interurbanos para los recorridos más allá de la primera corona metropolitana. La información sobre los trayectos exactos que se realizan en autobús será clave para reforzar líneas en los trayectos y horarios con más saturación.

No hay duda de que eso sucederá, pero no se sabe cuándo. "El proyecto deberá iniciarse cuando la T-mobilitat esté completamente desplegada en Catalunya”, incide Valdés.

Nueva tarificación

La validación a la salida también permitirá la transformación del modelo tarifario, abonando el importe correspondiente al trayecto efectivamente recorrido. De esta forma, el sistema evolucionará desde el actual modelo basado en coronas, que ha generado en ocasiones saltos bruscos de precio entre poblaciones próximas, hacia otro más vinculado a la distancia real del desplazamiento.

El horizonte está claro, pero el calendario no. La ATM nació hace tres décadas para simplificar el transporte público metropolitano mediante la integración tarifaria, que permite combinar tren, metro, bus y tranvía con un único título. Su reto está siendo extender ese modelo al conjunto de Catalunya y completarlo con la integración tecnológica de la T-mobilitat.

La aplicación de la T-mobilitat se propone dar a conocer las mejores rutas de todo el sistema y hasta pagar un billete único aunque se opte por distintos operadores. / FERRAN NADEU

La ATM de Barcelona, que concentra el 75% de la población catalana y el 97% de los viajes en transporte público, pilota el proceso tecnológico y actúa como proveedor del resto de ATM territoriales, que todavía fijan sus propias tarifas. “El despliegue ha resultado más complejo de lo previsto”, señala Manuel Valdés. Solo en el ámbito de Barcelona ha sido necesario integrar a más de 70 operadores, y la implantación en toda Catalunya aún no se ha completado.

Durante este año se avanza en la incorporación de títulos de distintos operadores, especialmente ferroviarios, a los que deberán sumarse los buses interurbanos. El objetivo final es que la T-mobilitat reúna todos los servicios —tren, bus, metro, tranvía, bicicleta compartida, coche compartido, taxi y otros modos— en una única plataforma integrada de servicios de movilidad (PIM).

De este modo será posible planificar, reservar y pagar viajes multimodales desde una sola aplicación. Primero integrará los servicios públicos y, más adelante, podrá incorporar también operadores privados.

El objetivo es que una persona pueda consultar a través de una sola aplicación las distintas alternativas de transporte y tiempos de viaje, para planificar, reservar y pagar un viaje multimodal.

La información de los operadores y servicios de movilidad de Catalunya se concentra en el Centro de Gestión de la Información de la Movilidad (CGIM). En funcionamiento desde 2021, permite tener una visión global de la red, y está ampliando sus funciones para coordinar datos entre operadores y administraciones y garantizar que la información sea fiable y esté disponible.

La mejora de los datos en los autobuses depende del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que desde 2022 la ATM ha actualizado en 916 autobuses de 27 operadores para poder, entre otras cosas, geolocalizar a todos los vehículos. El siguiente paso es crear un “SAE de los SAE”, que visualizará también en una plataforma todas las flotas, sea cual sea el operador. “Los equipos podrán dedicar menos tiempo a recopilar información y más a analizarla y tomar decisiones”, destaca Valdés.