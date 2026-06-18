Confirmado: este es el sueldo que necesitas ganar en Barcelona para ser feliz

La relación entre el sueldo y la felicidad es compleja, porque es relativa y porque la felicidad también depende de otros muchos factores.

De igual forma, tener un suelo más alto proporciona ventajas más allá de poder comprar una casa más grande o de poder irse de vacaciones al destino más caro.

Tener una capacidad adquisitiva que permita cubrir imprevistos es muy satisfactorio, por lo que la calma y el control que proporciona el dinero es algo más profundo que lo puramente material.

¿El dinero compra la felicidad?

Muchos estudios confirman que el dinero puede comprar la felicidad en algunos casos. Según un artículo de Michael Blanding, publicado en la Harvard Business School, tener una estabilidad financiera te permite vivir con menos estrés.

De esta forma, un análisis impulsado por la Universidad de Purdue (Indiana, Estados Unidos), publicado por el servicio financiero digital Remitly ha indicado la cifra exacta a partir de la cual las preocupaciones económicas desaparecen.

'El precio de la felicidad'

El estudio de la Universidad de Purdue sobre ingresos y felicidad afirma que los salarios elevados conllevan un aumento del bienestar.

De esta forma, existe un nivel de ingresos a partir del cual ya no se generan beneficios significativos para la felicidad: es lo que denominan 'el precio de la felicidad'.

Esta correlación entre el nivel de ingresos y la felicidad varía según el país y la ciudad.

Casi 76.000 euros en España

Concretamente, en España el precio medio para ser feliz es de 75.922 euros anuales, según el estudio.

En el ránking de países más felices ordenado según la relación entre el salario medio anual y el precio de la felicidad posiciona a España en el número 32 de los 132 países con datos disponibles, con una lejanía del 48,4% entre el sueldo promedio anual (36.715 euros) y el precio de la felicidad (75.922 euros).

De los 50 países donde el salario promedio se acerca más al precio de la felicidad solo hay uno donde el ingreso medio es mayor al precio de la felicidad: Eslovenia.

El sueldo anual medio allí es de unos 36.828,34 euros (42.754 dólares americanos), una cifra un 16,3% superior al punto de equilibrio con el nivel de evaluación de vida, que es de unos 31.672,85 euros (36.769 dólares americanos).

La metodología que determina el 'punto de saciedad'

Para determinar este 'precio de la felicidad' de cada país y ciudad, Remitly ha analizado las cifras de la Universidad de Purdue, registrando un 'punto de saciedad' por regiones del mundo.

Este punto se refiere al salario a partir del que un aumento adicional ya no influye en la felicidad de la persona. Es decir, con más ingresos, la satisfacción vital mejora hasta que llega un momento en que ganar más dinero ya no incrementa la percepción de bienestar.

Para trasladar el concepto a los diferentes países, Remitly ha ajustado el 'punto de saciedad' al poder adquisitivo local utilizando los índices específicos del país que proporciona el Fondo Monetario Internacional.

Así, el nivel de bienestar asociado a un determinado ingreso se determina en cantidades diferentes en España y el resto de países, pero también difiere entre las ciudades, puesto que no se necesita la misma cantidad de dinero para ser feliz en Barcelona que en Alicante, por ejemplo.

'El precio de la felicidad' de Barcelona

Entre las ciudades españolas, el estudio publica las 12 en las que más cuesta ser feliz según la relación con el suelo. La lista está encabezada por Madrid, donde se necesita ganar 89.759 euros anuales para alcanzar la felicidad.

El segundo puesto se lo lleva Barcelona, donde se determina un salario mínimo de 88.562 euros anuales a partir del cual las preocupaciones económicas desaparecen. La tercera es Palma de Mallorca, que requiere 88.263 euros anuales.

Los tres primeros puestos están prácticamente empatadas con el precio de la felicidad más alto: entre los 88.000 y los 89.000 euros, mientras que hay una gran diferencia a partir de la cuarta ciudad, Bilbao, en que los aumentos en el ingreso afectan al bienestar hasta un límite de 81.680 euros anuales.

Esto se debe a que las tres primeras se encuentran entre las ciudades más caras de España para alquilar, y en general, para vivir.

Sin embargo, más allá del dinero cabe destacar que Barcelona ha aparecido entre las 10 ciudades más felices de España. La capital catalana ha sido elegida especialmente por sus servicios urbanos y la gran cantidad de días soleados, según un estudio reciente.