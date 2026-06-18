Sindicatos denuncian "posibles represalias" contra profesores de institutos públicos de L'Hospitalet por haberse adherido a las huelgas

Los sindicatos Ustec, CGT, COS y CNT han denunciado públicamente que algunos profesores de institutos públicos de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) están recibiendo "posibles represalias" por haberse adherido a las numerosas huelgas de este curso y haber participado en los espacios de organización colectiva. En un manifiesto hecho público este jueves por la tarde, relatan que hay docentes a los que la dirección les ha comunicado que su continuidad en el centro el próximo curso "podría verse condicionada" por su implicación en las movilizaciones. "Se ha transmitido que algunas direcciones han pedido los nombres de las personas que forman parte de las asambleas de trabajadores", afirman los sindicatos, que instan al Departament d'Educació a investigarlo.

Los sindicatos lamentan que técnicamente el decreto de plantillas permita a las direcciones tener preferencias a la hora de seleccionar al profesorado que no tiene asignada una plaza definitiva. Aseguran que algunos centros se han amparado en esta potestad por no reclamar la continuidad de algunos docentes que este curso se han sumado a las huelgas.

Consideran que realizar la selección en función del activismo de los docentes es una práctica "que podría alimentar al caciquismo" y aseveran que "va en contra de la esencia de la función pública, que debe velar por el buen funcionamiento de los centros bajo criterios estrictamente profesionales, pedagógicos y organizativos". Como ya han hecho en otras ocasiones, insisten en pedir la derogación del decreto de plantillas para poner fin a las selecciones afinas en la dirección.

Por otra parte, Ustec, CGT, COS y CNT también denuncian que algunos trabajadores les han comunicado casos de institutos en los que se ha "entorpecido" el derecho a huelga "con prácticas de dudosa legitimidad". Por ejemplo, aseguran que no se han añadido a los miembros de los equipos directivos a los sorteos de servicios mínimos o se ha invitado al alumnado a no asistir a clase los días de los paros. También dicen que en muchos casos no se ha tenido en cuenta la directriz de la Generalitat que pide que los servicios esenciales se presten preferentemente con personal que no ejerza el derecho a huelga.

"Muchas trabajadoras han hecho constar que se han sentido incomodadas y violentadas por un trato que entienden como hostil e intimidatorio por parte de sus direcciones", aseveran los sindicatos, que lamentan que se pueda estar dando una situación de abuso de poder. Los sindicatos firmantes del manifiesto consideran que esta situación abre el debate sobre el modelo de centros educativos: "basados en la confianza, la participación y la transparencia, o centros donde los abucheos, el caciquismo y el miedo a consecuencias ponga límites a la capacidad de organización del profesorado".

"Llamamos a seguir fortaleciendo la organización de las trabajadoras en los centros de trabajo para garantizar la democracia", resaltan los cuatro sindicatos, que instan a la Generalitat y al Ayuntamiento de L'Hospitalet a investigar de oficio estos posibles casos de abusos de poder.