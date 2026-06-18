Comunicado
Vecinos de la Barceloneta y el Poblenou exigen medidas urgentes ante la saturación turística: "La situación es insostenible"
Entidades vecinales han firmado un comunicado en el que piden actuar ante el colapso en el transporte público y las calles
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Los vecinos de los barrios del litoral de Barcelona, especialmente la Barceloneta y el Poblenou, manifiestan que atraviesan una situación de colapso creciente vinculada a la presión turística. Así lo han denunciado diversas entidades vecinales, que han emitido un comunicado este jueves donde alertan de que el modelo actual está poniendo en riesgo la movilidad cotidiana y la convivencia en estas zonas.
Según explican, los accesos a las playas se saturan a diario. Autobuses llenos, estaciones de metro desbordadas y calles completamente bloqueadas forman parte de una imagen ya habitual en estos barrios. El transporte público, aseguran, no puede asumir la demanda actual, lo que repercute directamente en la movilidad del vecindario.
A esta situación se suma la circulación irregular de distintos vehículos en el espacio público. Los autobuses urbanos ven su servicio interrumpido o ralentizado de forma constante por taxis, VTC, bicicletas y otros usos que, según las entidades firmantes, no siempre respetan la normativa. El resultado es un sistema de transporte menos eficiente, menos fiable y cada vez más colapsado.
Las entidades también alertan de una “masificación extrema” del espacio público, con aglomeraciones constantes que generan tensiones de convivencia y situaciones de incivismo que agravan el problema.
En este contexto, denuncian que el modelo vigente prioriza el volumen de visitantes por encima del derecho a la movilidad y a la vida cotidiana de los barceloneses. Subrayan además que no se trata de un fenómeno puntual, sino de una situación constante durante todo el año.
Ante esta realidad, los barrios del litoral reclaman medidas inmediatas y estructurales. Entre sus principales demandas figuran la reducción de la presión turística para evitar la saturación de las zonas afectadas, así como la garantía del funcionamiento eficiente del transporte público, con mejoras en las frecuencias adaptadas a la situación actual.
También piden que las autoridades se pongan firmes para hacer cumplir la normativa de circulación, para asegurar un tráfico fluido de los autobuses urbanos, la priorización de la movilidad y la vida cotidiana del vecindario frente a la saturación turística, y la valoración e impulso de nuevas inversiones en transporte público que permitan equilibrar la actual realidad de movilidad.
"La situación es insostenible", aseveran las entidades firmantes, que advierten de que los barrios del litoral "no pueden más" y exigen cambios inmediatos.
El comunicado está firmado por la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb), la Associació Veïnal de la Barceloneta y la Associació Veïnal del Poblenou.
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