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Salut inicia las obras de construcción del ansiado quinto CAP de Sant Boi

El nuevo centro, que estará operativo a mediados de 2028, reforzará la atención primaria y descongestionará los actuales ambulatorios de la ciudad

CONTEXTO | Ajudicadas las obras para construir el quinto CAP de Sant Boi por un valor de 8,2 millones de euros

Inicio de las obras del futuro quinto CAP de Sant Boi de Llobregat.

Inicio de las obras del futuro quinto CAP de Sant Boi de Llobregat. / Departament de Salut

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Àlex Rebollo

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Barcelona
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El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha comenzado esta semana las obras de construcción del quinto centro de atención primaria (CAP) de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), que se ubicará en el barrio de Marianao. El proyecto supone una inversión global de cerca de 12 millones de euros —incluyendo el proyecto, la ejecución de la obra y el equipamiento— y se prevé que el centro pueda entrar en funcionamiento a mediados de 2028. Hace poco más de un mes, como adelantó este diario, se adjudicaron las obras para construir el quinto ambulatorio por un valor de 8,2 millones de euros. Así, la previsión es que los trabajos se alarguen por un periodo de unos 18 meses.

En un comunicado, Salut apunta que la construcción de este nuevo equipamiento sanitario permitirá dar respuesta al crecimiento poblacional de la ciudad y liberar espacios en los CAP Montclar y Molí Nou, mejorando la atención y la accesibilidad de la ciudadanía a la atención primaria ya la atención de salud mental. La gerente de la región sanitaria Barcelona Metropolitana Sur, Anna García-Altés, destaca que "este CAP refuerza el compromiso del Departamentcon una atención primaria robusta, accesible y resolutiva, que es la base de nuestro sistema de salud, y supone un paso más en la voluntad de seguir mejorando la atención en Sant Boi y en el conjunto del territorio, con actuaciones que tienen un impacto".

"El inicio de la construcción del quinto CAP de Sant Boi es una gran noticia muy esperada en nuestra ciudad", ha dicho por su parte la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret, quien reivindica que el espacio "supondrá una mejora notable de la calidad de la asistencia primaria, aportando una amplia cartera de servicios y perfiles profesionales". "Este nuevo equipamiento sanitario", ha añadido "atenderá a muchas personas del barrio de Marianao, el más poblado de Sant Boi, y permitirá descongestionar los servicios del CAP Montclar, que una vez finalicen estas obras podrá acometer su necesaria reforma integral". "Todo junto", ha concluido Moret, "son nuevos pasos que se van haciendo realidad para atender a las necesidades básicas de la ciudadanía y mejorar su vida cotidiana".

Así, los presupuestos de la Generalitat que prevé aprobar el Govern en las próximas semanas incluyen también una partida de 3,6 millones de euros para hacer realidad este CAP, además de otra de 3,5 millones y 3,1 para los nuevos ambulatorios de Gavà y Castelldefels, respectivamente. Los tres centros, ubicados en la comarca del Baix Llobregat.

Cuatro plantas de ambulatorio

El nuevo CAP se construirá en la calle Antoni Gaudí, 86, en un solar cedido por el Ayuntamiento, y tendrá una superficie de 3.455 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas. "El edificio dispondrá de espacios amplios, con abundante luz natural y un diseño orientado a la humanización de la asistencia, con materiales cálidos", señala el consistorio. Además, será un equipamiento de bajo consumo energético, con sistemas que promueven la eficiencia y el uso de energías alternativas.

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La puesta en marcha de este equipamiento comportará también la creación de una nueva Área Básica de Salud, el ABS Sant Boi 5, y de un nuevo equipo de atención primaria que ofrecerá toda la cartera de servicios y perfiles profesionales previstos en los equipos de atención primaria, con la dotación adecuada a su población asignada: medicina y enfermería familiar, comunitaria, dietista-nutricionista, referente de bienestar emocional, higienista dental y fisioterapeuta comunitario. Además, el CAP acogerá al Centro de Salud Mental Infanto Juvenil (CSMIJ), que se trasladará desde su ubicación actual, y un nuevo hospital de día de salud mental infantil y juvenil. Este último será un nuevo dispositivo en el municipio y permitirá evitar desplazamientos a la ciudadanía, que actualmente recibe la atención en Gavà.

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