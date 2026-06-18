Empiezan las obras para abrir al vecindario los jardines de la Font del Carbó junto al Park Güell

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha las obras para reformar y abrir al vecindario los jardines de la Font del Carbó, un espacio actualmente cerrado situado en el barrio de la Salut, justo al lado del Park Güell. El objetivo es transformar estos jardines, abandonados y cerrados al público, en un nuevo parque de uso público, tal y como venían reclamando los vecinos, afectados por la masificación turística de la zona.

Se trata de una actuación de gran alcance que tendrá una duración prevista de dos años y un presupuesto de 3,6 millones de euros. El proyecto forma parte del plan de mejoras del Park Güell y su entorno para el periodo 2023-2027, dotado con 39 millones de euros y financiado a partir de la recaudación de las entradas, ha informado el consistorio

Un nuevo parque abierto con huertos

Los jardines de la Font del Carbó, situados en la calle de Marianao y actualmente cerrados y muy degradados, se transformarán por completo. El espacio, con un acusado desnivel, se reorganizará para convertirse en un parque abierto al vecindario.

El diseño prevé varias áreas diferenciadas escalonadas. En la parte superior habrá una zona de estancia, mientras que en la inferior se habilitarán espacios de sombra y se ampliará puntualmente la acera, además de modificar la valla existente. En la zona central se ubicarán huertos comunitarios, que estarán delimitados.

El proyecto también incorpora puntos de encuentro distribuidos por todo el ámbito y la creación de una pequeña ágora pensada para el uso comunitario. Además, se instalará un tobogán aprovechando el desnivel del terreno.

Recuperación del patrimonio y mejora ambiental

Asimismo, el ayuntamiento ha informado de que uno de los ejes de la intervención es el respeto a la vegetación existente, con la preservación de buena parte del arbolado actual siempre que sea viable. También se crearán dos zonas dedicadas a la biodiversidad, con elementos como refugios para abejas acompañados de material pedagógico.

En paralelo, se restaurarán varios elementos singulares del conjunto, como los muros de piedra, la Font del Carbó, actualmente en muy mal estado, y las capillas situadas junto a las escaleras.

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La actuación no solo transformará el interior de los jardines, sino que también busca mejorar la movilidad a pie en el entorno. Para ello, se crearán nuevos recorridos que conectarán los jardines con las calles de Antequera y Marianao, con el fin de facilitar el paso de un punto a otro por dentro del parque