Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona

Un hombre armado con un machete en plena calle ha sido detenido este mediodía en la calle de Muntaner, cerca de la ronda del General Mitre, en Barcelona, después de que los Mossos y la Guardia Urbana lograsen reducirlo. Por su agresividad y el riesgo de que hiciese daño a alguien, la policía ha acordonado un tramo del vial para evitar que escapase, mientras los vecinos y trabajadores de la zona se mantenían en el interior de los bares y edificios de la zona.

Según explica un testigo a este diario, después de las once de la mañana, un hombre muy alto de entre 30 y 40 años ha llegado corriendo a ese punto, entre la calle de Hercegovina y la plaza de Adrià, "armado con un cuchillo de más de treinta centímetros", en medio de un gran revuelo. Al parecer venía desde la calle de Mandri.

"Aparentaba sufrir algún tipo de problema mental", según otro testimonio, que asegura que enseguida se ha formado un gran operativo policial y de ambulancias del SEM. La policía catalana ha confirmado que padecía un transtorno psiquiátrico en ese momento.

Dispositivo policial en la calle de Muntaner de Barcelona / EL PERIÓDICO

Tras una media hora, agrega, los agentes han logrado distraerlo para acorralarlo junto a la entrada de un párking, y le han disparado con una pistola táser para poder reducirlo, ante el riesgo de que hiriese a algún viandante.

Fuentes municipales indican que el hombre ha sido detenido sin que nadie haya sufrido daños.

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Según uno de los testigos, la policía ha hecho que toda la gente que estaba en la zona se mantuviese dentro de los establecimientos y edificios de la zona mientras el hombre mantenía el cuchillo en actitud amenazante.