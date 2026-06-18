Los Mossos comienzan el macrodesahucio de 58 pisos ocupados en La Mina desalojando a tres familias

Los Mossos d’Esquadra han iniciado esta mañana el desalojo de los primeros tres pisos ocupados de las 58 viviendas de titularidad pública que están tomados desde hace casi nueve años en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Cinco furgones policiales, con agentes antidisturbios, han llegado en torno a las ocho de la mañana al bloque del número 58-60 de la rambla de La Mina. Los agentes se han encontrado enfrente con medio centenar de manifestantes contrarios a las expulsiones, incluidos ocupantes de las viviendas y miembros del Sindicat d’Habitatge del Besòs i la Verneda. Han gritado consignas en contra del primer lanzamiento del macrodesahucio, que prevé alargarse hasta diciembre.

Las ocupaciones en La Mina se dieron todas a la vez en un mismo día en 2017. Esas viviendas llevaban al menos siete años vacías y, cuando se asaltaron, hacía un mes que habían dejado de ser vigiladas, después de que una investigación judicial destapara una tram de pagos irregulares a una familia del barrio para que los controlara y que llevó a que un exteniente de alcalde de Sant Adrià fuera condenado. Los domicilios fueron construidos para realojar a vecinos del bloque Venus, pendiente de ser derribado desde 2002. El Consorcio de La Mina -del que forman parte la Generalitat, los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià y la Diputación- denunció las ocupaciones y quiere destinar los pisos que se recuperen a trasladar a afectados de Venus.

Los ocupantes alegan que sufren situaciones de vulnerabilidad y que, cuando accedieron a los pisos, no estaban asignados para realojos de Venus. Dos de las tres familias que son desahuciadas esta mañana aseguran que, en los últimos días han obtenido informe de vulnerabilidad que acredita que carecen de recursos suficientes para costearse una vivienda. Ambas presentaron recurso para aplazar la expulsión, pero el juzgado lo denegó. Les han ofrecido ir a un albergue por tres noches, aseguran.

“Me parece perfecto que quieran avanzar el realojo de Venus, pero no puede ser a costa de desalojar las familias que son vulnerables y generando un conflicto social a La Mina”, ha alegado Marta López, miembro del Sindicat d’Habitatge del Besòs i el Maresme.

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El Departament de Drets Socials y el Ayuntamiento de Sant Adrià afirman que los casos en los que la vulnerabilidad esté acreditada serán atendidos por la mesa de emergencia. El consistorio asegura que hay familias ocupantes que están bajo atención de los servicios sociales, pero no ha concretado una cifra. Drets Socials y el ayutamiento aseguran que han examinado situaciones en las que algunos ocupantes no han demostrado atravesar una situación de desamparo.