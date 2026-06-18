Noche mágica
Dónde habrá hogueras de Sant Joan 2026 en Barcelona: barrios, horarios y ubicaciones confirmadas
Consulta el listado actualizado, barrio a barrio, para saber dónde celebrar la verbena el 23 de junio
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Barcelona ya ha confirmado las primeras hogueras de Sant Joan que se encenderán durante la verbena del próximo martes 23 de junio. Aunque gran parte de la actividad festiva volverá a concentrarse en las playas, varios distritos de la ciudad ya han desvelado algunas de las hogueras que se instalarán en los barrios, organizadas por las propias asociaciones vecinales y entidades locales.
La llegada de la Flama del Canigó marcará, un año más, el inicio de la noche más corta y mágica del año, y se extenderá por toda la ciudad para encender las diferentes hogueras, alrededor de las cuales se celebrarán bailes, actuaciones musicales, cenas populares y sesiones de DJ, en una celebración que representa, ahora sí, el inicio del verano.
En muchos casos, antes del encendido de las hogueras habrá espectáculos de fuego protagonizados por las 'colles' de diables de cada barrio, que recorrerán las calles con sus tradicionales correfocs.
Estas son, por ahora, las hogueras confirmadas en Barcelona para la noche del 23 de junio de 2026.
Eixample
- Foguera major de l'Associació de Ràdio i Televisió Sant Antoni: en el cruce de las calles Floridablanca y Entença, de 22.00 a 00.30 horas. Se trata de una tradicional hoguera de Sant Joan con más de 50 años de historia.
- Verbena y hoguera de las entidades de Sant Antoni: en la calle Floridablanca, entre Rocafort y Calàbria, de 16.00 a 03.00 horas.
- Verbena y hoguera de la AVV de l'Esquerra de l'Eixample: en el cruce de las calles Rocafort y Provença, de 21.00 a 00.00 horas.
- Verbena y hoguera de Lina Òdena: en la calle Consell de Cent, entre Calàbria y Viladomat, de 20.00 a 03.00 horas.
- Verbena y hoguera del Casal La Cruïlla: en el cruce de las calles Sardenya y Diputació, de 19.00 a 03.00 horas.
- Verbena y hoguera del barrio del Fort Pienc: en el cruce de las calles Lepant y Ausiàs Marc, de 18.00 a 03.00 horas.
Sarrià-Sant Gervasi
La Porta de Sarrià, situada en el paseo de la Bonanova, 100, acogerá el encendido de la hoguera a las 22.30 horas.
Les Corts
En la calle Europa, la hoguera se encenderá a las 21.00 horas. A su alrededor, como en los anteriores casos, habrá fiesta popular.
Sant Andreu
- Plaça dels Jardins d'Elx: encendido de la hoguera a las 20.55 horas.
- Plaça de Can Fabra: encendido de la hoguera a las 22.00 horas.
Sant Martí
El Parc de Sant Martí (La Gàbia) acogerá el encendido de la hoguera a las 22.00 horas.
Ciutat Vella
Tras la llegada de la Flama del Canigó a la plaza Sant Jaume, la llama se repartirá por todos los barrios del distrito para encender las diferentes hogueras.
Por ahora, la hoguera de la que hay constancia es la que se situará en el paseo de Lluís Companys, que también formará parte de la programación de la Fiesta Mayor del Casc Antic, que coincide con la verbena de Sant Joan.
Estas son las hogueras anunciadas hasta el momento por los diferentes distritos. La lista podría ampliarse en los próximos días.
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