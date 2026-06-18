Barcelona publica la Guía de Restauración 2026 con una selección de 55 restaurantes destacados

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este jueves la Guía de Restauración 2026, una publicación que recoge los restaurantes ganadores, finalistas y reconocidos con menciones honoríficas en la sexta edición de los Premios Barcelona Restauración 2025.

El objetivo de la guía, según ha informado el consistorio, es facilitar a la ciudadanía un documento que anime a conocer la diversidad y la calidad de la oferta gastronómica de la Barcelona. Está compuesta por una selección de 55 establecimientos que, según el jurado, destacan por su arraigo en los barrios, su propuesta gastronómica y la calidad del servicio.

Presentación de la Guía de Restauración 2026 en el Bar la Esquinica / Ajuntament de Barcelona

Los más destacados

La presentación se ha celebrado este jueves en el bar restaurante La Esquinica, ganador de la categoría de integración en el barrio. El establecimiento, situado en el paseo de Fabra i Puig, 296, en el distrito de Nou Barris, está considerado por muchos como "la meca del tapeo" y acumula más de medio siglo de trayectoria. En su caso, el jurado destaca su papel como espacio de encuentro y convivencia durante más de 50 años.

La Esquinica, uno de los premiados / ZOWY VOETEN

En la categoría de calidad gastronómica, el premio se lo ha llevado Bellafila, en Ciutat Vella. El jurado ha reconocido una propuesta definida por una cocina con personalidad y discurso propios, basada en el producto de proximidad y estrictamente de temporada.

En materia de sostenibilidad, el reconocimiento ha sido para el restaurante Xavier Pellicer, en el Eixample, por una propuesta centrada en el producto ecológico y de proximidad y que, según la valoración del jurado, combina investigación, compromiso y calidad gastronómica con una vocación de servicio consciente y saludable.

Por su parte, Flash Flash, en Sarrià-Sant Gervasi, ha obtenido el premio al servicio de sala. El jurado ha valorado una trayectoria de más de 55 años y una atención al cliente caracterizada por el cuidado de los detalles.

Imagen de la sala de 'Flash Flash', uno de los premiados que aparecen en la guía / Bcn

En la categoría de mercados de Barcelona, el galardón ha sido para El Racó del Mercat, situado en el Mercat dels Provençals, en el distrito de Sant Martí. El establecimiento es conocido por sus desayunos de tenedor y por el uso de producto fresco y de temporada.

Guía de Restauración 2026 Barcelona Guía de Restauración 2026 Barcelona

Además de los establecimientos premiados, la guía elaborada por el ayuntamiento incluye a otros restaurantes finalistas de reconocido prestigio, entre ellos BaLó, Nectarí, Los Tortillez o Teòric Taverna Gastronòmica, y aparecen acompañados de una breve descripción y de algunos de sus platos más representativos. Puedes consultarla aquí o en el PDF que acompaña esta noticia.

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Más de 10.000 restaurantes en la ciudad

Durante el acto de presentación de la guía, la comisionada de Promoción Económica, Comercio, Mercados, Restauración y Plan de Moda, Nadia Quevedo, ha subrayado el peso de la restauración dentro del modelo comercial barcelonés, y ha recordado que la capital catalana cuenta con "más de 10.000 bares y restaurantes".