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Detenido en Barcelona tras intentar okupar el piso de una mujer fallecida, cambiar la cerradura y robar 1.500 euros

El nieto de la propietaria dio la voz de alarma al descubrir los hechos cuando gestionaba la herencia

Dos menores detenidos por entrar a robar en varias casas de Castelldefels la misma noche

Detenido un ladrón que usaba el traductor del móvil para intimidar a ancianas y robarles en Barcelona

Imagen de un detenido por la Guardia Urbana de Barcelona

Imagen de un detenido por la Guardia Urbana de Barcelona / GUB/Archivo

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La Guardia Urbana de Barcelona ha detenido esta semana a un hombre después de que entrara en el piso de una mujer recientemente fallecida, cambiara la cerradura y robara dinero en efectivo y el teléfono móvil de la propietaria.

Los hechos ocurrieron el pasado martes por la noche en el distrito de Ciutat Vella, cuando dio el aviso el nieto de la propietaria del piso, que estaba gestionando la herencia de la vivienda tras el fallecimiento de su abuela.

Una patrulla de la Guardia Urbana se dirigió al lugar, donde el familiar les explicó que habían cambiado los bombines de la puerta y que había una persona en el interior del domicilio. Instantes después, vio cómo un hombre salía corriendo del piso y facilitó a los agentes su descripción física y la dirección de huida.

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Con esta información, los agentes localizaron e interceptaron al individuo poco después. En el registro, le intervinieron cerca de 1.500 euros en efectivo que llevaba escondidos, además del teléfono móvil de la propietaria. Tras estos hechos, el hombre fue detenido.

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