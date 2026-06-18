Precios topados y otras regulaciones: alcaldes mediterráneos esgrimen recetas para combinar el turismo con el acceso a la vivienda

Cuatro alcaldes de ciudades unidas por el mismo mar han abordado este jueves su futuro en la segunda jornada del III Foro Mediterráneo de Prensa Ibérica. Jaume Collboni, alcalde de Barcelona; Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, han participado en el debate 'Los retos del Mediterráneo’, y han demostrado lo que ya se sabe: los responsables de la gestión local son los primeros en detectar los problemas que vive la gente.

Y el que probablemente sea el problema más acuciante en este momento en casi todas partes es la vivienda, uno de los que el moderador del debate, el director de contenidos de Prensa Ibérica, Albert Sáez, ha puesto sobre la mesa para que cada uno de los regidores abordaseven función de su realidad y de las medidas que toman sus consistorios.

Situaciones distintas

A veces, compartir una misma ideología no supone ejecutar las mismas políticas, porque no siempre las realidades que viven las urbes son idénticas. Es decir, Palma, gobernada por el PP, prohíbe los pisos turísticos, que Málaga, gobernada por el PP, considera un activo a preservar y aumentar. Que en cada lugar se viven situaciones vriables es algo que ha quedado claro cuando han salido a colación dos elementos vinculados con la regulación del sector de la vivienda: los topes al alquiler de viviendas habituales y la gestión de los pisos turísticos.

Palma ve como Barcelona, en la que manda el PSC, un problema en los pisos turísticos, una amenaza a la capacidad de los habitantes locales de acceder a una vivienda. Por eso, ha dicho el balear Martínez Llabrés, Palma ha vetado el alquiler turístico en todas la modalidades en Palma y ha profundizado el combate de la oferta ilegal: “En 2025 se redujo un 25%, cuando de media en toda España bajó solo un 3%”. En cambio, ha subrayado, Palma no comparte la fórmula de limitar los alquileres: “Necesitamos otras herramientas. Que nos den todas las herramientas y que cada ciudad tome las decisiones, nosotros somos los que estamos en el territorio”.

Las medidas y su efectos

Barcelona, ha recordado Collboni, tiene previsto que los cerca de 10.000 pisos turísticos que hay en la ciudad dejen de existir en 2028, cuando se podrá aplicar la legislación autonómica que lo permite. Por otra parte, el socialista defiende a ultranza la limitación del alquiler habilitada por el Gobierno del PSOE, de la que sostiene que ha supuesto una congelación de precios.

El malagueño Francisco de la Torre, también del PP, le ha contestado con otro dato, al subrayar que esa norma ha propiciado una caída de la oferta de pisos tan notable que cada uno que se oferta cuenta con “400 solicitantes”. De la Torre ha explicado que en Málaga hay un problema claro para que se construya más vivienda para la población local: la falta de energía que abastezca a solares en los que se podrían construir 6.000 pisos: “6.000 pisos parados por no tener la potencia necesaria”.

La tasa turística

Otra media que el alcalde de Málaga reclama es mayor acceso a lo recaudado por la tasa turística para emplearlo en la ciudad. Algo, ha insistido, que hace años que se reclama al Gobierno central y que solo requeriría una reforma legal. No es necesario, ha bromeado, llegar a los 15 euros que pagó ayer para pernoctar en Barcelona. En su ciudad, ha proseguido De la Torre, el turismo genera más de 50.000 empleos, y los pisos turísticos tienen un peso relevante ante la falta de hoteles: “Los hoteles los perdimos con la amputación, la separación, de Torremolinos en los años 80. El peso de las viviendas turísticas es del 70% de la oferta de camas. Es mucho más fácil crear vivienda turística que un hotel. Es obvio que nosotros no podemos quitarlos”.

El alcalde ha denunciado cómo el Parque Tecnológico de Málaga se propuso tiempo atrás crear residencia para ingenieros y cómo la Junta de Andalucía -el parque depende de la autonomía y el ayuntamiento- lo impidió cuando el PSOE la dirigía: “Es increíble. 20 años perdidos. Ahora ya hay una residencia, ya no están los que la impidieron”.

Cartagena pide turismo

También la alcaldesa de Cartagena ha señalado que este modelo no es dañino en su caso. Dice Noelia Arroyo que los pisos turísticos no suponen amenaza alguna para la vivienda local. Y ha ido más allá, en lo que es una prueba de que Barcelona y Palma viven situaciones muy distintas: “Yo no tengo un problema de presión turística, si hay inversores que me estén escuchando, alfombra roja a la inversión para hacer más pisos turísticos y más hoteles en Cartagena”.

Arroyo ha citado algo que sí considera un obstáculo: un estudio ha detectado cuántas viviendas de Cartagena que disponen de contadores de agua no han registrado consumo alguno en el último año: un 8% del parque total, “11.000 viviendas vacías que son habitables”. Pisos que la propiedad no alquila “por miedo a impagos, a actos vandálicos”: “Tenemos que generar seguridad para introducir esa vivienda para reducir el problema del acceso a la vivienda·”.

De la Via Augusta al Corredor mediterráneo

La alcaldesa de Cartagena se ha remontado al pasado, a la época romana en la península, para citar la Via Agusta como un elemento de unidad entre ciudades del mismo mar, que ha comparado con el Corredor Mediterráneo, y con la prosperidad que puede llevar asociada: “Se pasó de la pobreza a un imperio de prosperidad gracias a la Via Augusta”

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Sáez también ha instado a los alcaldes a explicar qué efectos han vivido sus ciudades por la inestabilidad causada por los enfrentamientos bélicos a los que el acuerdo de paz entre EEUU e Irán debe poner fin. Los regidores han coincidido en que esos efectos en la ciudadanía se han concretado en la subida de precios de combustible y materias primas, por ejemplo en al construcción, pero que también han tenido un efecto rebote positivo por la seguridad que España ha seguido ofreciendo a sus visitantes.